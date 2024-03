Sicurezza, Tommasi attaccato da sinistra: «Si torna a rivendicare gli sgomberi?»

Dall'urbanistica alla sicurezza, il peccato è sempre lo stesso: la non discontinuità con il passato. E gli indici sono puntati sul sindaco Damiano Tommasi e sulla sua amministrazione. Un'amministrazione di centrosinistra, ma che proprio da sinistra viene criticata.

Sull'urbanistica è stato Giorgio Massignan di Veronapolis ad accusare l'amministrazione Tommasi di proseguire sulla scia di alcune scelte fatte dalle precedenti giunte di centrodestra. Accuse che sono state respinte dal sindaco in un acceso scambio di messaggi con Massignan.

Sulla sicurezza, è un gruppo di associazioni e partiti politici di sinistra a prendersela con l'amministrazione comunale ed in particolare con l'assessora Stefania Zivelonghi, che si era congratulata con la polizia locale per uno sgombero dell'area Adige Docks, definito una «brillante operazione». Alberto Sperotto, il partito Rifondazione Comunista e le associazioni Circolo Pink, Osservatorio Migranti, Laboratorio autogestito Paratod@s e Non Una di Meno hanno evidenziato «un cambio di rotta nella comunicazione da parte dell’amministrazione Tommasi - scrivono le associazioni - Ora si rivendicano gli sgomberi. Una modalità simile a quella della giunta Sboarina, quando si metteva pubblicamente la sicurezza al centro dell'azione politica, come anche in precedenza Tosi. Con una spettacolarizzazione che sembra voler dimostrare la propria fermezza alla cittadinanza. Dove avrebbero potuto andare a dormire questi ragazzi se i dormitori sono pieni? E a breve 80 persone, molte di queste gravemente vulnerabili, saranno escluse dai dormitori e diventeranno destinatari di verbali e daspo. Forse da riqualificare c’è invece la visione della città, per renderla capace di accogliere e di creare occasioni di lavoro e regolarizzazioni, per non spingere sempre più persone nell’invisibilità e nella precarietà. Ci chiediamo quale sia il progetto politico di questa amministrazione, che da una parte è pronta ad aprire tavoli sull’accoglienza e a mostrarsi aperta su altre questioni, ma dall’altra sembra non riuscire a spostarsi da una modalità di azione molto più vicina alla destra che alla sinistra. Il rischio è che chi sta ai margini non avrà altra possibilità che spostarsi ulteriormente verso l'invisibilità e vivere di espedienti. Quel progetto di cambio di passo culturale che aveva entusiasmato tanti a Verona è forse già tramontato?».

Una domanda a cui ha replicato l'assessora Zivelonghi: «Essere un'amministrazione che apre tavoli di dialogo e confronto con realtà prima precluse è cosa ben diversa da legittimare la presenza di persone dedite a reati in un luogo che già è stato teatro di episodi violenti e in condizioni igieniche negative il che, nello stato attuale, costituisce un potenziale rischio per i cittadini. Le situazioni di marginalità sono analizzate e affrontate, e non vanno confuse con quelle di illegalità e rischio per la comunità».