In Senato si vota l'autonomia, Zaia: «Occhi del Veneto puntati sul lavoro dei parlamentari»

L'esame di tutti gli emendamenti sul disegno di legge Calderoli si è concluso giovedì e per la giornata di martedì 23 gennaio è atteso il voto del Senato, a Palazzo Madamoa, sull'autonomia differenziata.

«Ci sarà un'intera regione, il Veneto, con gli occhi puntati sui lavori parlamentari - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un'intervista rilasciata all'Ansa -. Il voto sarà una delle due colonne portanti, con quello che si terrà a seguire alla Camera per l’approvazione del provvedimento». Per il governatore, l'autonomia sarà «la lente d’ingrandimento sull’efficienza dei territori - ha spiegato -. È la base del processo virtuoso dove le Regioni possono scegliere di sfruttare le opportunità della riforma, mettendosi alla prova nel rendere più efficaci i processi amministrativi e di governance».

Secondo Zaia, con le stesse risorse oggi impegnate dallo Stato, «il Veneto, ma sono certo molte altre regioni, possono fare di più. Significa un risparmio di risorse, da trasformare nell’aumento dei servizi per i nostri cittadini e le nostre imprese. È in quest’ottica di attenzione alla macchina pubblica che siamo pronti, con il federalismo, ad assumerci ulteriori responsabilità. Con l'autonomia torna impellente nell’agenda il tema dei servizi ai cittadini e al tessuto economico».

«Ci aspettiamo una giornata storica - ha concluso il presidente veneto -, come sarà il voto alla Camera per il voto finale che darà avvio alla riforma federalista. Sarà allora il momento di mettere a terra il nostro "contratto", la nostra "intesa" con il Governo per l’autonomia».