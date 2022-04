Scuola di Parona inaugurata due volte: frecciate a Tosi e Sboarina dalla Seconda Circoscrizione

C'è chi sta con Sboarina, chi sta con Tosi, chi invece con nessuno dei due. Il caso della scuola dell'infanzia Alessandri a Parona, inaugurata due volte nello stesso giorno, prima dall'ex sindaco e poi dall'attuale primo cittadino, era già stata argomento di discussione tra le due "fazioni", che ora vengono prese di mira entrambe, per diversi motivi, da una "terza parte".

Con una nota diffusa infatti, la presidente della Seconda Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze, ripercorre le tappe che hanno portato alla riapertura dell'istituto scolastico: «Come ricorda una breve e colorata cronistoria consegnata ai partecipanti per ripercorrere la storia della costruzione, l'edificio è stato dichiarato inagibile a seguito di danni strutturali provocati dal terremoto di gennaio 2012 e le classi sono state trasferite negli spazi dell'ex scuola americana in Lungadige Attiraglio».

La prima frecciata è riservata all'ex primo cittadino, Flavio Tosi, che con un blitz ha tagliato per primo il nastro della struttura: «Occorre pertanto ricordare all’allora sindaco Tosi che, sebbene si sia intestato per primo l'inaugurazione attribuendo alla propria Amministrazione il progetto e il finanziamento dei lavori, il dato di fatto è che dal 2012 e per tutto il suo mandato a Parona non è stata spostata una pietra e la promessa fatta ai genitori di rientrare quanto prima nella scuola in centro al quartiere ha dovuto attendere più di un ciclo scolastico.

La demolizione della scuola è, infatti, iniziata a dicembre 2017 e la posa della prima pietra è avvenuta a novembre 2019».

La seconda osservazione invece è riservata all'attuale sindaco, Federico Sboarina: «Perché a gennaio 2022, quando i bambini e le bambine sono finalmente rientrati a scuola il sindaco Sboarina, assieme al vice sindaco Zanotto, non hanno inaugurato la scuola? Forse perché in quel periodo non era evidentemente chiaro chi sarebbe stato il candidato sindaco alle elezioni amministrative?

Ad aprile, ad accordi politici chiariti, si annuncia così una inaugurazione a posteriori, peccato che il tratto di strada fronte del carraio di accesso alla scuola sia stato sistemato solo ad inizio settimana.

Al sindaco Sboarina, che sui suoi social prende le distanze dalle strumentalizzazioni da campagna elettorale, forse è sfuggito che la sua vela elettorale lo ha anticipato proprio davanti alla scuola per molto tempo per poi ripartire per altre mete al suo arrivo».

Elisa Dalle Pezze e Silvano Pighi, capogruppo del Partito Democratico in Seconda Circoscrizione, hanno poi sottolineato come «durante l'inaugurazione gli intervenuti hanno sottolineato più volte il diritto di bambini e bambine di crescere in spazi educativi di qualità, belli e accoglienti. Ci teniamo a far presente che tali spazi devono anche essere sicuri e questo diritto vale per tutti i bambini e le bambine. Vale quindi per chi frequenta la scuola primaria Zorzi a Parona, dove l'ultimo ciclo delle Alessandri si sposterà a settembre, dove da più di tre anni la cancellata del cortile è pericolante e dove manca la maggior parte dell'illuminazione esterna rendendo insicuri gli spazi scolastici e della palestra, come dimostrato dagli atti di vandalismo di fine 2021; vale per le classi della scuola primaria Pisano di Avesa dove parte della cancellata, abbattuta da un albero a dicembre 2021, non è ancora stata ripristinata e parte del cortile risulta così ancora interdetto».

Gli esponenti del PD hanno poi concluso: «Accanto ai tagli di nastro dell'ultimo miglio, auspichiamo vengano pianificati anche interventi che fanno meno clamore, ma che rispondono a valori condivisibili di "serietà e concretezza per il bene dei veronesi e delle veronesi" (cit. profilo facebook Federico Sboarina)».