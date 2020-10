Sboarina annuncia: «Nuovi orari Ztl. Chiusura ristoranti e bar alle 18 è incomprensibile»

«In maniera incomprensibile, il nuovo Dpcm di oggi fa chiudere ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, bar, pizzerie, ecc. alle 18. Una decisione che avrà ripercussioni pesanti su un importante comparto dell'economia veronese». Lo afferma in una breve nota il sindaco di Verona Federico Sboarina che poi annuncia una novità nel centro storico in merito agli orari delle Ztl: «Per aiutare l'intero settore e agevolare i cittadini, - ha spiegato il sindaco Sboarina - poiché è invece permesso l’asporto (per ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, bar, pizzerie, ecc), domani firmerò l’ordinanza di prolungamento dell’apertura pomeridiana della Ztl. La nuova finestra sarà dalle 16 alle 24. La tutela della salute è l'impegno prioritario, ma deve essere garantita salvaguardando anche l'altro bene primario, - ha concluso il sindaco di Verona - che è il tessuto impreditoriale e le conseguenti necessità economiche delle nostre famiglie».

Così ha commentato il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena l'annuncio fatto dal sindaco del capoluogo scaligero: «Confcommercio Verona ringrazia il primo cittadino per la decisione di garantire un accesso alla Ztl più ampio e nell'apprezzare tempestività e sensibilità, auspica che l'orario sia reso ancoro più ampio, dalle 13 fino alla mezzanotte».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il commissario provinciale della Lega Nicolò Zavarise, nonché assessore alle Attività economiche e produttive del Comune di Verona, ha duramente criticato in una nota l'ultimo provvedimento firmato dal presidente del Consiglio: «Il Dpcm emanato dal governo Pd-5 Stelle è l’ennesimo colpo mortale alle attività economiche del Paese. Un provvedimento che ancora una volta va contro attività e famiglie già duramente colpite dal lockdown e che non considera tutti gli investimenti che gli imprenditori soprattutto delle piccole aziende hanno dovuto sostenere per adeguarsi agli standard di sicurezza sanitaria imposti nei mesi scorsi». Lo stesso assessore comunale Nicolò Zavarise ha quindi aggiunto: «Conte parla di indennizzi e contributi a fondo perduto per chi sarà costretto nuovamente a chiudere o a rallentare la propria attività ma i titolari di varie imprese stanno ancora aspettando quanto già promesso in estate e mai mantenuto, a conferma di un governo lontano dal Paese, lontano dai bisogni della gente».