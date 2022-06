Verona al voto: urne aperte per il ballottaggio tra Sboarina e Tommasi

Verona sceglie il suo prossimo sindaco: domenica 26 giugno, si vota infatti per il turno di ballottaggio che vede sfidarsi il primo cittadino uscente, Federico Sboarina, sostenuto da una coalizione di centrodestra e, dall'altro lato, Damiano Tommasi sostenuto da una coalizione di centrosinistra.

I seggi sono aperti dalle ore 7 fino alle 23, ed è «fortemente raccomandato» l'uso della mascherina durante la votazione. I dati sull'affluenza al voto saranno disponibili in base alle rilevazioni delle ore 12, 19 e 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede con i risultati in tempo reale.

Tessera elettorale e inforrmazioni utili

Se la tessera elettorale risulta smarrita o se gli spazi disponibili per l'apposizione del timbro di voto sono esauriti, è possibile richiedere una nuova tessera elettorale. Lo Sportello Adigetto di via Pallone 13 a Verona, dalle ore 7 alle 23 di domenica 26 giugno è accessibile senza prenotazione per i seguenti servizi: rilascio delle tessere elettorali e ristampa dei tagliandi adesivi di aggiornamento dell'indirizzo, consegna delle tessere in giacenza e rilascio dei documenti necessari al voto (se completamente sprovvisti). Negli stessi giorni rimane attivo anche il servizio su prenotazione. Gli elettori in isolamento domiciliare per Covid fino al 26 giugno posso presentare richiesta di voto a domicilio.

Come si vota

Possono votare per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Verona le seguenti categorie di persone:

Le cittadine e i cittadini italiani, residenti a Verona, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per il primo turno delle elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale.

Le cittadine e i cittadini comunitari residenti a Verona, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per il primo turno delle elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale. Per votare a Verona devono essere iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte o aver presentato la richiesta di iscrizione entro il 3 maggio 2022.

Nel turno di ballottaggio di domenica 26 giugno 2022 possono esprimere il proprio voto gli stessi elettori che potevano votare il 12 giugno 2022. Chi ha acquistato la maggiore età dopo il primo turno non potrà essere ammesso al voto.

L’elettore ha diritto di manifestare il proprio voto tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla scelta o nel rettangolo che lo contiene. Per votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo).

Fac-simile scheda elettorale ballottaggio a Verona