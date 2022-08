"Santa Croce sotto le Stelle", Sandrini: «L'evento si può tenere, ma senza giostre»

Nessuno stop all'evento "Santa Croce sotto le Stelle" ma solo all'allestimento delle giostre. L'assessore al commercio di Verona Italo Sandrini ha risposto alla disputa sull'organizzazione dell'evento promosso dalla Pro Loco di Verona insieme a "VeronaLand".

Giovedì scorso, 25 agosto, la Pro Loco del capoluogo aveva annunciato che «a seguito del parere negativo da parte dell'amministrazione comunale» le edizioni di quest’anno di "Santa Croce sotto le Stelle" e "VeronaLand" non ci sarebbero state. E il dispiacere per questa notizia era stato raccolto dal consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise, il quale ha incolpato l'attuale amministrazione di compiere «scelte politiche a discapito dei quartieri».

Dal Comune è però giunta ieri la spiegazione dell'assessore Sandrini, secondo cui non ci sarebbe stato nessun «parere negativo» sulla manifestazione. «Non è di mia competenza autorizzare o meno eventi come quello in questione», ha dichiarato Sandrini. "Santa Croce sotto le Stelle", dunque, si sarebbe potuta svolgere regolarmente, ma senza le giostre. Il Comune, infatti, ha solo negato l'insediamento delle giostre perché l'evento «non rientra nell'elenco delle sagre storiche cittadine - ha detto Sandrini - per le quali è consentito, con apposita delibera di giunta dell'agosto 2016, l'allestimento di giostre. Per questo motivo il settore Commercio del Comune, a cui è stata è stata inoltrata la domanda di autorizzazione di insediamento delle giostre durante la manifestazione, non ha potuto autorizzare tale richiesta. Ma il divieto non blocca assolutamente la realizzazione della manifestazione, che può regolarmente svolgersi se autorizzata dagli organi competenti».