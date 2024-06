Dal Cero non viene rieletto. Il nuovo sindaco di Castelnuovo è Sandrini

Davide Sandrini ha vinto le elezioni comunali a Castelnuovo del Garda con 2.530 voti (38,83%). Il nuovo primo cittadino subentra a Giovanni Dal Cero e resterà in carica fino al 2029.

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro, il 43enne Davide Sandrini è stato per tre mandati in maggioranza, prima con il sindaco Maurizio Bernardi poi con Giovanni Peretti. Negli ultimi cinque anni invece è stato consigliere di minoranza. «È con immensa gratitudine e profondo orgoglio che ringrazio per la fiducia che avete riposto in me e nella squadra - ha commentato via Facebook Sandrini - Il vostro sostegno costante e la vostra partecipazione alle serate sono stati fondamentali per il successo di questa campagna elettorale. Un ringraziamento speciale va a tutti i candidati, amici e sostenitori e alla lista che, con impegno e dedizione, hanno lavorato instancabilmente per il bene di Castelnuovo del Garda. La nostra vittoria è il frutto di un vero lavoro di squadra, caratterizzato da unità e passione».

Il sindaco uscente Giovanni Dal Cero manca dunque il secondo mandato. Non sono bastati 2.060 voti (31,62%) per farsi rieleggere. Al terzo posto si è piazzata la candidata sindaco Cinzia Zaglio, che ha raccolto 1.297 voti (19,91%). Mentre la candidata sindaco Claudia Farina ha ottenuto 628 voti (9,64%).

E con l'elezione di Sandrini cambia la composizione del consiglio comunale. Alla lista Sandrini Sindaco! vengono assegnati 11 seggi che saranno ricoperti (a meno di rinunce) da: Matteo Massari, Silvia Fiorio, Massimo Loda, Chiara Trotti, Tommaso Residori, Francesca Tinelli, Davide Donadel, Maristella Grassi, Andrea Mosconi, Domenico Pagnotta ed Elena Tenero. La lista Sindaco Dal Cero ha ottenuto tre seggi che, in base alle preferenze ottenute, sono di Giovanni Dal Cero, Marilinda Berto e Gianfranco Gugole. E della minoranza farà parte anche la lista Rinnoviamo Castelnuovo - Cinzia Zaglio Sindaco, che avrà due seggi, quello di Cinzia Zaglio e quello di Andrea Adami.

Nel seggio della scuola primaria di Castelnuovo del Garda ci sarà la proclamazione degli eletti. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il sindaco deve convocare il consiglio comunale, la cui prima seduta dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni. In tale occasione il sindaco presenterà giuramento di fedeltà alla Costituzione e comunicherà i nomi dei nuovi assessori.

Infine, a Castelnuovo del Garda hanno votato 6.717 elettori, di cui 3.397 donne e 3.320 uomini. Le schede bianche sono state 90 e 122 le schede nulle. La percentuale dei votanti è stata del 62,07% (nel 2019 fu del 68,44%).