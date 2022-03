Figuraccia di Salvini in Polonia. La "Buona Destra" conferisce la tessera onoraria al sindaco di Przemysl

Massimiliano Urbano, coordinatore veronese de la "Buona Destra", rende noto che il partito ha ritenuto di conferire ed inviare la tessera onoraria a Wojciech Bakun, il sindaco di Przemysl che martedì si è rifiutato di ricevere Matteo Salvini esponendolo ad una figuraccia.

«In Italia dimentichiamo tutto troppo in fretta, pecchiamo di memoria storica è uno dei nostri più grandi difetti - dichiara Urbano -. Episodi come questo mettono inequivocabilmente a nudo l'assoluta inadeguatezza dei rappresentanti della destra sovran-populista che aspira a governare il Paese».

«Il sindaco Przemysl - prosegue Urbano - rappresentante di una destra certo non moderata e quindi ben lontana da noi, ha avuto però indubbiamente il coraggio di urlare al mondo che come si dice "il re è nudo", che non è possibile essere tutto e il contrario di tutto e che i politici devono essere sempre responsabili delle loro azioni. È auspicabile che la lezione rimanga ben agli atti e che tutti ne facciano tesoro».