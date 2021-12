Salvini e l'archiviazione dell'inchiesta su Morisi: «Sono state attaccate persone a me vicine per colpirmi»

«Sono state attaccate persone a me vicine per colpire me tra l'altro su vicende private. Ne approfitto per dire che oggi è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca Morisi». Così si è espresso il segretario della Lega Matteo Salvini ospite di Atreju 2021 a Roma, in riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto l'amico ed ex guru social del leader leghista.

Lo stesso Matteo Salvini ha quindi aggiunto: «Aspetto le scuse di tanti giornalisti che hanno riempito di fango pagine e pagine di giornali».