Veneto, Salvini e le elezioni: «Se vince la Lega, l'autonomia diventa realtà»

Il leader del Carroccio a Treviso rilancia sul tema in vista della chiamata alle urne prevista per il 25 settembre, accompagnato da Luca Zaia e Mario Conte

«Chi sceglie la Lega il 25 settembre ci dà la forza e l'autonomia sto giro diventa finalmente realtà».

La campagna elettorale in vista della chiamata alle urne che porterà gli italiani a scegliere il nuovo Governo, si accende sempre di più anche in Veneto. Tra i politici che stanno promuvendo il proprio partito c'è Matteo Salvini, che nel comizio tenuto nel pomeriggio del 5 settembre a Treviso, con la presenza del sindaco Mario Conte e il presidente della Regione Luca Zaia, ha rilanciato su un tema molto caro ai cittadini veneti, ovvero quello dell'autonomia, dandola per certa in caso di vittoria del Carroccio alla prossima tornata elettorale.