Il leader della Lega Matteo Salvini: «Spiace aver perso Verona per divisioni e litigi nel centrodestra»

«Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere». Lo afferma in una breve nota di commento all'esito della tornata di ballottaggi, certo non esaltante per il centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini.

Lo stesso Salvini, durante i giorni che hanno preceduto il voto di domenica 26 giugno, proprio sulla situazione del capoluogo scaligero si era speso con parole molto nette, auspicando che alla fine tra il sindaco uscente Sboarina e Flavio Tosi si concretizzasse l'apparentamento formale. Allo stesso modo, aveva poi definito un «errore madornale» da parte di Sboarina la decisione di rifiutarlo.

Quest'oggi, dopo la vittoria a Verona di Damiano Tommasi, ma anche le pesanti sconfitte registrate in altri sei capoluoghi italiani da parte del centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini si è concentrato anche sul tema dell'afflluenza bassa alle urne: «Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, - ha detto Salvini - un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio».

Quindi gli auguri di «buon lavoro a tutti i nuovi sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il centrodestra da 54 a 58», ha aggiunto Salvini che poi ha concluso: «Un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi».