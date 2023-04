Rotonda in zona Stadio, Tosi e Fare!: «Inutile e dannosa». PD: «Necessaria e attesa dalla Circoscrizione»

L'ultimo botta e risposta tra minoranze e maggioranza del Comune di Verona, vede al centro la rotatoria che dovrebbe sorgere in zona Stadio, tra via Frà Giocondo, piazzale Olimpia e via Palladio.

«Realizzare una rotonda qui è inutile e dannoso per gli ambulanti del mercato dello Stadio». È quanto hanno sostenuto nella mattina di sabato l'onorevole Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, il consigliere comunale e regionale sempre di Forza Italia Alberto Bozza, i consiglieri comunali Luigi Pisa (Gruppo Misto) e Antonio Lella (Lista Tosi), insieme ai consiglieri della Terza circoscrizione Salvatore Carrino (Lista Tosi-Forza Italia) e Marino Pasqualini (Fare!). Presente alla conferenza stampa anche l’ex vicecomandante della polizia locale Claudio Longega.

Il progetto, insistono i consiglieri di minoraza, prevederebbe la realizzazione di due isole in via Palladio, all’imbocco di Piazzale Olimpia, «in un punto dove non si sono mai registrati incidenti e dove non c’è nessun pericolo, infatti lì il traffico c’è solo al sabato per il mercato». La rotatoria, hanno sottolineato, «costerebbe decine di migliaia di euro, che potrebbero essere spesi per altre priorità, e soprattutto se fosse realizzata farebbe saltare 15 banchi del mercato, che dovrebbero essere spostati dietro allo stadio in una zona più decentrata». Ciò significherebbe, secondo i partecipanti alla conferenza, «uno sperpero di soldi pubblici per un’opera inutile» e «un danno economico a 15 commercianti e alle loro famiglie, che con il mercato campano».

Osservazioni che vengono respinte in blocco dalla maggioranza, che sottolinea invece la necessità di riordinare la viabilità della zona per scongiurare possibili sinistri e favorire pedoni e ciclisti.

«Il dialogo è sempre bene accetto, ma certa propaganda contraria alla riorganizzazione dell’incrocio tra via Fra Giocondo, piazzale Olimpia e via Palladio, allo stato attuale un autentico delirio viabilistico, rischia di ingenerare soltanto confusione nella popolazione e tra gli stessi commercianti ambulanti, che con la realizzazione del filobus, tra un anno, dovranno comunque essere trasferiti nell’area esterna allo Stadio» Questa la risposta giunta dagli esponenti del Partito Democratico di Verona Anthea Robinson (segretearia Terzo Circolo), Sergio Carollo (capogruppo in Terza Circoscrizione) e Carla Agnoli (consigliera comunale).

«Si può dunque discutere della nuova dislocazione dei banchi (una dozzina) ma non sulla opportunità di un intervento - proseguono i dem -, peraltro molto atteso e richiesto dalla Terza Circoscrizione anche nelle passate amministrazioni. Attraverso la realizzazione di una rotatoria si andrà a mettere in sicurezza l'intersezione a favore dell’utenza debole della strada e dell’accessibilità del quartiere.

Si partirà entro l’anno con una sperimentazione che impiegherà un sistema di new jersey in cemento armato, dalla quale verranno poi tratte le conclusioni. A regime l’intervento avrà un costo previsto non superiore ai 15-20 mila euro.

Allo stato attuale per chi viene da via Albere l’incrocio risulta completamente cieco. Le manovre di entrata e uscita da e nel quartiere attraverso via Frà Giocondo sono a costante rischio di incidente ed è soltanto grazie a qualche buona stella che finora non si è registrato nessun sinistro grave».

Il PD contesta anche l'osservazione secondo cui l'opera danneggerebbe i commercianti: «Chi rema contro la trasformazione in senso sostenibile della mobilità non fa un buon servizio nemmeno al mercato, che con il riordino in corso di attuazione beneficerà del ripristino degli attraversamenti pedonali in ingresso ad oggi ostruiti.

Dopo vent’anni di ininterrotto tergiversare questa amministrazione comunale si è assunta il compito di portare a compimento il filobus di cui le precedenti amministrazioni hanno soltanto chiacchierato. La rotatoria si integra perfettamente con il nuovo sistema filoviario che richiederà anche l’installazione di un impianto semaforico.

C’è chi le opere ama raccontarle soltanto sulla carta, a favore di propaganda, ma poi non ha il coraggio di realizzare e chi, come noi, le realizza tenendo conto dei bisogni della popolazione».