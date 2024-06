Elezioni europee nel Veronese, Fratelli d'Italia primo con distacco

Sono state scrutinate tutte le 866 sezioni della provincia e sono dunque definitivi i risultati sulle elezioni europee nel Veronese. Risultati che un po' si discostano da quelli nazionali.

Come in Italia, anche nella provincia scaligera il partito più votato è Fratelli d'Italia, con la premier Giorgia Meloni che ha raccolto più di 50mila preferenze. Ciò che spicca come differenza dal dato nazionale è il distacco di Fratelli d'Italia dal Partito Democratico, arrivato secondo sia in Italia sia nel Veronese. Solo che a livello italiano la differenza tra i due partiti è di circa un milione di voti, che in percentuale è quasi il 5%. In provincia di Verona, invece, Fratelli d'Italia ha preso più del doppio dei voti del PD. Il partito della premier ha preso poco più di 150mila voti dagli elettori veronesi con una percentuale vicina al 39%. Il partito di Elly Schlein è andato oltre i 62mila voti con una percentuale del 16%.

Altra differenza tra il voto veronese e il voto italiano è il terzo partito più votato. In Italia, dietro al Partito Democratico c'è il Movimento 5 Stelle, poi Forza Italia e la Lega. Nella provincia scaligera, invece, i rapporti di forza nel centrodestra sono invertiti e la Lega non solo ha preso più voti di Forza Italia ma è anche il terzo partito più votato dai veronesi. La Lega in provincia di Verona ha superato il 12% mentre in tutta Italia è arrivata appena al 9%. Forza Italia è il quarto partito nel Veronese con quasi l'11% dei voti. E al quinto posto tra i partiti più votati dai veronesi c'è l'Alleanza Verdi Sinistra che con il suo 6% ha fatto meglio del Movimento 5 Stelle (4%).

Sotto il 4% dei votanti veronesi sono arrivati nell'ordine: Stati Uniti D'Europa, Azione, Pace Terra Dignità, Libertà, Alternativa Popolare ed SVP.

Il candidato veronese che ha preso più voti è Daniele Polato con oltre 19mila preferenze. Nella Lega, il capolista veronese Paolo Borchia va oltre le 11mila preferenze ma non fa meglio di Roberto Vannacci, che è il candidato leghista con più preferenze (più di 14mila). In Forza Italia, il più votato dai veronesi è Flavio Tosi. E in Alleanza Verdi Sinistra la capolista Cristina Guarda e la veronese Jessica Cugini sono rispettivamente seconda e terza, dietro a Mimmo Lucano.

In tutto sono stati più di 402mila i veronesi che tra sabato e domenica scorsi sono andati a votare, ma i voti validi sono poco più di 387mila.