Rissa a San Michele Extra, «Piazza del Popolo va rivitalizzata per renderla più sicura»

Sicurezza e vivibilità in Piazza del Popolo, a San Michele Extra. «Una questione annosa che va risolta», ha dichiarato Mirko Filippini, candidato di Traguardi per la settima circoscrizione e per il consiglio comunale di Verona.

Una questione riaperta da un episodio accaduto martedì scorso, 17 maggio. Verso le 16.30, due uomini di origine magrebina hanno cominciato a litigare vicino a Piazza del Popolo, proprio di fronte al parco giochi Arcobaleno. Vengono chiamati i carabinieri, ma intanto la lite si fa sempre più accesa ed i bambini presenti si spaventano e piangono oppure si allontanano. In quel momento, un uomo che era al parco con la nipotina è intervenuto per chiedere ai due di smetterla oppure di andare da un'altra parte in modo da non infastidire in bambini. La risposta dei due magrebini è stata violenta ed anche la moglie di uno dei due litiganti si è aggiunta per picchiare l'uomo che aveva provato a fare da paciere, il quale alla fine sarà trasportato al pronto soccorso per la medicazione delle contusioni rimediate. «Esprimiamo la nostra solidarietà all'uomo che è stato preso a pugni per aver tentato di sedare una rissa al parco giochi», ha commentato Filippini, il quale propone la «rivitalizzazione di Piazza del Popolo, per renderla nuovamente un centro di aggregazione e di scambio per i residenti di San Michele».

«Cominciando dal miglioramento dell'illuminazione in orario serale e passando dalla riapertura dell'anagrafe - ha poi spiegato il candidato di Traguardi - che oltre a consentire il ripristino di servizi essenziali per la popolazione, permetterebbe alla piazza di essere più frequentata e, dunque, più viva. Per arrivare alla promozione di appuntamenti settimanali per i più giovani e per le famiglie, in sinergia con le associazioni culturali e sportive del quartiere. Oggi più che mai occorre riaffermare la centralità degli spazi urbani, che affrontano ogni giorno i rischi di spopolamento, rendendoli più vivibili e inclusivi attraverso nuove forme e modalità di partecipazione».