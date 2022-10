Circoscrizione vota contro riqualificazione in Piazza Brodolini. «Iter dell'intervento continuerà in giunta»

Orti di quartiere contro il degrado. Era questa la proposta avanzata dal Partito Democratico nella quarta circoscrizione di Verona. Una riqualificazione che interesserebbe l'area verde vicina a Piazza Brodolini, nel quartiere di Golosine. L'idea è stata però bocciata dal consiglio di circoscrizione, dove la maggioranza è di centrodestra. «Un parere negativo strumentale», ha commentato la consigliera di circoscrizione del PD Sabrina Ugolini, che però rassicura: «L'intervento continuerà comunque il suo iter in giunta comunale».

L'area verde su cui si vorrebbe intervenire è quella che si affaccia sul polo scolastico che comprende la scuola dell’infanzia di Via Bacchiglione, il nido comunale Il Cucciolo e la vicina scuola primaria Lenotti. E la proposta di riqualificazione era stata al centro di un «partecipato e proficuo confronto con le scuole», come riferito dalla consigliera Ugolini. Ciò che si chiede di fare al sindaco e alla giunta comunale è di convertire l'area verde in orti per il quartiere, «stimolando così azioni di cittadinanza attiva che aiuteranno a rendere i luoghi più frequentati e dunque più sicuri», ha spiegato ancora la consigliera del PD.



(Mappa della proposta di riqualificazione)

«La proposta ha incontrato il favore e la condivisione di insegnanti e genitori, stanchi di sottoporre i propri alunni e i propri figli a penose scene di grave disagio sociale, con persone che scambiano e consumano sostanze stupefacenti sul posto e che poi abbandonano rifiuti, come le siringhe, mettendo a serio rischio i più piccoli ma non solo - ha raccontato Sabrina Ugolini - Nel giro di qualche settimana l'idea è stata condivisa, finanziata e definita anche dal punto di vista tecnico con un progetto di fattibilità che indica un valore dei lavori di circa 20mila euro».

L'intervento ha però subito una battuta d'arresto in quarta circoscrizione dove la maggioranza guidata dal presidente di circoscrizione Alberto Padovani di Fratelli d’Italia ha votato contro. «Hanno giocato al rialzo con la richiesta di tutta una serie di servizi aggiuntivi, tra cui una non meglio specificata area fitness - ha detto Ugolini - Servizi che in astratto sono migliorativi, ma nella pratica arrivano fuori tempo massimo, sono privi di copertura economica e sono pure inammissibili dal momento che le relative richieste non erano state precedentemente depositate in circoscrizione. Un'azione chiaramente ostruzionistica che va contro l’interesse del quartiere e delle istituzioni scolastiche di riqualificare l’area al meglio e nel più breve tempo possibile».

«Per fortuna dagli assessori Elisa La Paglia e Federico Benini abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni che l'intervento proseguirà il suo iter in giunta - ha concluso la consigliera di circoscrizione del PD - A parer nostro si pone tuttavia una questione politica che riguarda la responsabilità di forze politiche che di fronte ad un lavoro di condivisione fatto con i cittadini e le istituzioni del territorio assumono posizioni contrarie all’interesse generale per meri interessi di bottega».