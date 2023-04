Rincari, scuole Fism e paritarie a Verona, il Comune integrerà la somma a loro favore

Esulta il Partito Democratico di Verona dopo l'approvazione dell'ordine del giorno avvenuta nel corso del Consiglio comunale da parte dell’assessore al Bilancio Michele Bertucco, sul tema delle scuole paritarie.

Un odg, quello che vede come primi firmatari i consiglieri Fabio Segattini, capogruppo PD in Consiglio, e Lorenzo Didonè, della Lista Damiano Tommasi Sindaco, che invita l’amministrazione comunale ad integrare, in occasione delle prossime variazioni di bilancio, la somma da destinare a favore delle scuole Fism e paritarie.

Per i dem si tratta di un impegno concreto che l'Amministrazione si assume a favore degli istituti aderenti, che come gli altri settori dell’educazione, e non solo, devono far fronte ai rincari che si susseguono ininterrottamente da mesi a questa parte, mentre il contributo da parte del Comune di Verona non veniva aggiornato dal 2018.

«Le scuole Fism e le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado paritarie aderenti Agesc, sono enti educativi non lucrativi che svolgono un servizio essenziale per le famiglie nel sistema integrato della scuola - spiegano i consiglieri Segattini e Didonè -. È noto come l'incremento dei prezzi coinvolga le famiglie, le organizzazioni del terzo settore e le imprese. I gestori delle scuole si stanno organizzando per chiedere contributi aggiuntivi alle famiglie, già gravate a loro volta dagli aumenti. È dunque giusto e necessario che il Comune di Verona faccia quanto è nelle sue possibilità per fermare o quanto meno per attenuare questa spirale che rischia di mettere in seria difficoltà un pezzo importante del nostro sistema educativo pubblico. L’entità del contributo comunale corrisposto alle paritarie è infatti fermo dal 2018. Contiamo dunque molto, e con noi tantissime famiglie, nella possibilità di un aiuto concreto rivolto ad assicurare tranquillità e libertà alle famiglie», concludono i consiglieri.