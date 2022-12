Fare con Tosi e Insieme per Borgo Roma contrari alla rimozione dei braccioli antibivacco

Si è tenuta venerdì mattina una conferenza stampa organizzata dal gruppo politico Fare con Tosi e dal comitato Insieme per Borgo Roma, cui hanno partecipato la capogruppo in consiglio comunale Patrizia Bisinella, al coordinatore Simone Meneghelli e ai consiglieri della quinta circoscrizione Federica Marchiotto e Biagio D’Incerto Spina, oltre ad alcuni residenti e commercianti della zona.

Al centro dell'incontro la prospettiva della rimozione dei braccioli antibivacco dalle panchine, che riguarderà anche parco San Giacomo. «Chi conosce la storia del parco – hanno spiegato dal comitato Insieme per Borgo Roma – sa quale investimento è stato fatto dall’allora amministrazione Tosi e quale incredibile sbocco sia questo polmone verde per i quartieri a sud della nostra città. Garantire la fruibilità della zona da parte di giovani, anziani e famiglie è fondamentale».

I consiglieri Marchiotto e D’Incerto Spina hanno puntato i riflettori sulla questione sicurezza: «Il quartiere di Borgo Roma ha delle peculiarità e dei problemi che lo differenziano dalle altre zone e trattare questo parco come una normale area verde del centro cittadino sarebbe un errore macroscopico. La zona è poco sorvegliata e spesso riceviamo lamentele per la presenza di extracomunitari che bivaccano e sporcano. È fondamentale pensare a un sistema di videosorveglianza e di maggiore controllo del territorio, perché questa zona torni ad essere il centro della vita di Verona Sud e non presidio di sbandati».



Bisinella e Meneghelli, come coordinatori di Fare!, hanno poi incalzato: «Una volta dove non arrivava il pubblico si procedeva con il privato e venivano attuate convenzioni con istituti di vigilanza privati. È fondamentale ripristinare questo sistema e investire su un modello di periferia fruibile che evidentemente è poco chiaro all’attuale Amministrazione. E no – concordano tutti i residenti – i braccioli antibivacco non si toccano».In questo senso è stato annunciato che verrà presentata una mozione anche in Quinta Circoscrizione e in Consiglio Comunale.