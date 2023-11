La riforma per introdurre il "premierato" piace al governatore del Veneto Luca Zaia che cita Rousseau (a sproposito)

Il Consiglio dei ministri nella giornata del 3 novembre ha approvato un disegno di legge costituzionale per «l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri» e la «razionalizzazione del rapporto di fiducia». Come noto, ad oggi i cittadini non votano direttamente il cosiddetto "premier", bensì si vota per eleggere i propri rappresentanti in parlamento che saranno poi chiamati ad attribuire o meno la fiducia ad un eventuale governo che si dovesse venire a comporre. Secondo gli annunci dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la riforma costituzionale proposta avrebbe l’obiettivo di «rafforzare la stabilità dei governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo», inoltre di «consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione», infine di «favorire la coesione degli schieramenti elettorali» ed «evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare».

La riforma costituzionale proposta dal governo Meloni e che ora dovrà percorrere un lungo iter parlamentare nei prossimi mesi, potendo eventualmente anche essere oggetto di referendum, secondo gli annunci dell'esecutivo anzitutto introdurrebbe «un meccanismo di legittimazione democratica diretta del presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda». Si prevederebbe, inoltre, che «il presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare».

Un altro punto tra i più discussi della proposta al momento è quello che dal governo Meloni viene presentato come una forma di garanzia nei confronti del rispetto del voto popolare e della continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, ovvero la previsione che «il presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di governo». Inoltre, l’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato «determinerebbe lo scioglimento delle Camere». Si tratta di quella che giornalisticamente è stata presentata come la norma "antiribaltoni".

Un ulteriore tema che torna in connessione alla proposta di riforma costituzionale è quello della legge elettorale. La riforma infatti «affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità». In sostanza, il parlamento dovrebbe trovare un accordo su una nuova legge elettorale che, tra le varie cose, come suo elemento cardine preveda un cospicuo "premio di maggioranza", garantendo alla coalizione del presidente del Consiglio che fosse stato votato direttamente dai cittadini come nuovo "premier" il 55 per cento dei seggi.

La proposta di riforma, infine «fissa in cinque anni la durata dell’incarico del presidente del Consiglio» e, da ultimo, «supera la categoria dei senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica», precisando al contempo che «i senatori a vita già nominati restano comunque in carica». In sostanza verrebbe meno la possibilità, ad oggi riservata al capo dello Stato, di nominare nuovi senatori a vita per particolari meriti individuali. Si tratta di figure che, se in origine erano generalmente di impatto relativo sulla tenuta di un governo, oggi con l'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari (il cosiddetto "taglio" che con la legge n. 1 del 19 ottobre 2020 ha portato i senatori da 315 a 200 e i deputati alla Camera da 630 a 400) hanno assunto un peso di certo maggiore.

Zaia: «Cittadini diventano i veri attori protagonisti»

«Un bel segnale di rispetto del programma di governo ma, soprattutto, di rispetto dei cittadini e della loro volontà. Finalmente con un progetto come questo si aprono le porte a una modifica della Costituzione che rappresenta la volontà di fare diventare i cittadini i veri attori protagonisti». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulle riforme nel segno del premierato.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha poi aggiunto: «Come diceva Rousseau nel "Contratto Sociale": il popolo delega a rappresentarlo e quando non si sente più rappresentato ritira la delega. La politica e le istituzioni si mettono a disposizione e al servizio dei cittadini, - ha ribadito Zaia - è giusto, quindi, che accettino anche di essere da loro giudicati. Ben venga, allora, l’elezione diretta, abbiamo già modelli che funzionano che sono quelli del sindaco e del presidente della Regione», ha concluso il governatore del Veneto Luca Zaia.

Cosa ha scritto Jean-Jacques Rousseau nel "Contratto sociale"

Dalle parole del presidente del Veneto Luca Zaia, il pensatore francese che con spiccata originalità s'inserisce nel periodo dell'Illuminismo, parrebbe essere diventato un ideale paladino della democrazia rappresentativa. Il Rousseau di Zaia arriverebbe persino a dichiarare che «il popolo delega a rappresentarlo e quando non si sente più rappresentato ritira la delega». Non conosciamo le fonti del governatore Zaia, ma rileggendo il capitolo decimoquinto del "Contratto sociale" intitolato "Dei deputati o rappresentanti", è facilmente individuabile la più recisa critica della forma di governo rappresentativa, tipica (con buona pace del povero Rousseau) delle democrazie parlamentari moderne, o per meglio dire, la critica dell'idea stessa di "rappresentanza politica" e dunque del principio di "delega" nell'esercizio della sovranità. «La sovranità non può essere rappresentata, - scriveva Jean-Jacques - per la stessa ragione che non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta: o è la medesima o è un'altra, non c'è via di mezzo».

Per comprendere cosa sia questa "volontà generale", che nulla ha a che vedere col sistema della rappresentanza politica, bisogna fare un passo indietro: Thomas Hobbes nel suo "Leviatano" aveva prospettato l'idea di un patto tra le persone, in funzione del quale ciascun individuo, rinunciando in buona sostanza al proprio diritto naturale su tutte le cose, si vedesse in cambio garantito il proprio diritto alla vita e all'integrità fisica. Nello stato di natura, terribile e periglioso, tutti temono tutti e tutti possono offendere ed essere offesi da tutti. Per uscire da questa condizione, Hobbes afferma che per gli uomini è necessario cedere il proprio diritto naturale nei confronti di una sola persona, il sovrano, o di un'assemblea sovrana. In questa cessione del proprio diritto naturale, in questo preciso istante, per Hobbes si viene a costituire una comunità politica, nella quale i cittadini, per avere garantita la propria sicurezza e incolumità, sono divenuti dei sudditi. In breve, per Hobbes, il patto politico è stipulato tra i cittadini in favore di un sovrano, e non tra i cittadini e quello stesso sovrano o assemblea sovrana. Nel modello del potere assoluto teorizzato da Hobbes, il momento del "patto di unione" tra i cittadini e quello del "patto di sottomissione" al sovrano, di fatto tendono a coincidere. Ovvero, perché vi sia comunità politica, perché vi sia unione tra i cittadini, è necessario che questi rinuncino ai propri diritti naturali, sottomettendosi alla sovranità di chi resta al di fuori di quel patto.

Altra storia invece con Jean-Jacques Rousseau, il quale anzitutto era convinto che fosse proprio la società a creare le forme di disuguaglianza tra gli individui, ovvero che il processo di incivilimento dall'iniziale stato di natura (nel quale l'uomo avrebbe pochi bisogni da soddisfare, quelli essenziali, e una indipendenza ed autosufficienza maggiore), finirebbe in realtà per corrompere progressivamente l'umanità. E, tuttavia, lo stesso Rousseau si guardava bene dal proporre un ritorno alla stato di natura, riconoscendo, sulla scia di Hobbes, che un contesto fondato sul diritto del più forte non apparirebbe certo particolarmente ospitale ed auspicabile. Dunque, il problema diventa quello di pensare una qualche forma di associazione tra gli individui capace di proteggere le persone e i beni di ciascun consociato, ma, e qui sta l'originalità di Rousseau, una forma di società nella quale, scrive Jean-Jacques, «ciascuno, unendosi a tutti, obbedisca tuttavia soltanto a se stesso, e resti non meno libero di prima».

Come tutto ciò sia possibile dipende dalle caratteristiche del "patto", del "contratto sociale", che Rosseau ha in mente: non si tratta con buona evidenza di quello di tipo hobbesiano, ma nemmeno del modello della rappresentanza politica delle moderne democrazie. Per Rousseau ciascun individuo deve cedere i propri diritti naturali, ma non assoggettandosi ad un sovrano o ad un'assemblea sovrana, potremmo dire delegando rappresentativamente il potere ad un premier, bensì cedendoli al corpo politico nella sua interezza. Di questo "corpo politico" nella sua interezza, secondo Rousseau, ciascun cittadino fa parte integrante, e dunque cedondogli i propri diritti ciascun individuo non fa che cederli a se stesso. La volontà di ciascuno si pone in comune, nell'alienazione dei propri diritti ciascuno si ritrova in un "io comune" che costituisce il "patto di unione" fondativo della società, in assenza però di qualsivoglia "patto di sottomissione".

È di qui che deriva e nasce quella "volontà generale" di cui parla Rousseau: non tanto la somma delle singole volontà individuali, quanto la volontà del corpo politico nella sua interezza che, in quanto tale, sostiene Rousseau, cioè in quanto volontà generale, non può che necessariamente volere il "bene generale". Esercitare questa volontà generale che non può che volere il bene generale, secondo Jean-Jacques, è compito e diritto esclusivo del popolo. Ma, minando così alla base ogni principio di rappresentatività politica, per Rousseau l'esercizio della sovranità che appartiene al popolo e, dunque, l'espressione della volontà generale, sono possibili solo quando concretamente si manifesti un corpo politico nella sua interezza, ovvero quando il popolo (non i suoi rappresentanti) è fisicamente riunito in assemblea. Il modello politico di Rousseau non è il regime parlamentare inglese del tempo, bensì le pòleis della Grecia antica o, finanche, i cantoni della Svizzera.

«Ogni legge che il popolo in persona non abbia ratificata è nulla, non è una legge», scrive Rousseau nel "Contratto sociale". E, ancora, in modo esemplificativo aggiunge: «Il popolo inglese ritiene di essere libero, ma esso si sbaglia di molto. Non lo è che durante l'elezione dei membri del parlamento. Appena questi sono eletti, esso è schiavo, esso non è nulla». Vero è che, in fin dei conti, lo stesso Rousseau arriverà ad ammettere che se nel potere legislativo il popolo non può essere rappresentato, tuttavia «può e deve esserlo nel potere esecutivo» che, aggiunge però ancora Jean-Jacques, «non è se non la forza applicata alla legge», ovvero una sorta di semplice emanazione del potere legislativo, prerogativa quest'ultimo della volontà generale, e che deve limitarsi all'applicazione delle leggi promulgate dal corpo politico che esercita così la sovranità popolare. Insomma, se di un paladino ha bisogno la riforma costituzionale per il "premierato" proposta dal governo di Giorgia Meloni, è forse il caso di cercare altrove che non in Jean-Jacques Rousseau.