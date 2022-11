«Rifiuti abbandonati, sporcizia diffusa e tanti topi nel centro di Verona»

Una Verona senza decoro, sporca e piena di topi. I consiglieri e i rappresentanti tosiani riferiscono di ricevere in continuazione segnalazioni di una città abbandonata. Patrizia Bisinella, Antonio Lella e Luigi Pisa hanno esposto (qui il video) un problema a loro avviso finora inascoltato da chi ha il compito di amministrare il capoluogo. Insieme a loro anche Simone Meneghelli, coordinatore della Lista Fare! e Giuseppe Zerbinati. Tutti insieme hanno auspicato un intervento in tempi brevi del Comune.

«Ogni giorno riceviamo lamentele e segnalazioni da parte dei commercianti del centro - ha denunciato Bisinella - che all'unisono con residenti ed esercenti lamentano rifiuti abbandonati, sporcizia diffusa e la poca igiene presente per le strade, accanto ai cassonetti e nei parchi pubblici, che ha portato a una massiccia presenza di topi. Questa situazione è una bomba a orologeria per la salute dei cittadini e anche un pessimo biglietto da visita per la nostra città».

E alle parole di Bisinella e degli altri consiglieri di minoranza hanno replicato gli assessori all'ambiente Tommaso Ferrari e alle strade e giardini Federico Benini.

«Siamo consapevoli che in città e nei quartieri è fortemente aumentata sia la presenza turistica che quella di visitatori - ha sottolineato Ferrari - Per questo stiamo predisponendo un piano specifico di raccolta rifiuti per la città antica che non era previsto nel piano industriale della passata amministrazione. Dopo gli anni di pandemia, infatti, ? agli occhi di tutti come serva un piano particolare e specifico. Stiamo lavorando per garantire un’attività di pulizia e raccolta dei rifiuti adeguata, prevedendo maggiori investimenti in questo ambito».

«Il servizio di derattizzazione, eseguito in passato da Amia, è stato esternalizzato dalla precedente amministrazione - ha poi aggiunto Benini - portando ad una inevitabile riduzione della capillarità delle attività. Con Amia in house è già previsto che tale servizio, come quello di disinfestazione delle zanzare, torni a gestione diretta dell’azienda. Ricordo inoltre che da circa due mesi è stato avviato un intenso programma di sfalcio e di pulizia che ha già coperto più dell’80% dei marciapiedi e strade cittadine. Da tre settimane, inoltre, Amia insieme ad Acque Veronesi sta effettuando un primo ciclo di pulizia straordinaria delle caditoie. Il tutto per mantenere il più possibile la nostra città pulita e vivibile».