I cittadini veronesi chiedono di partecipare alla ricostruzione della biblioteca dopo l'incendio alla scuola Alighieri

«L’incendio che ha distrutto la biblioteca delle scuola Dante Alighieri di Porta Catena ha scosso profondamente la cittadinanza. Superato lo choc iniziale, in tanti hanno cominciato a contattare genitori e insegnanti del Consiglio di Istituto o la scuola stessa per manifestare la propria disponibilità a partecipare, ciascuno per le propria capacità e competenze, al ripristino della biblioteca. La partecipazione e disponibilità a collaborare ha già superato i confini comunali e proposte di collaborazione sono arrivate anche da altri Comuni». Lo rivela in una nota la consigliera a palazzo Barbieri per il Pd Elisa La Paglia, la quale poi aggiunge: «Da parte di enti e di privati si contano già numerose proposte in termini di offerte di denaro, libri, attrezzature, organizzazione di iniziative di crowdfunding. In molti hanno messo a disposizione il proprio tempo come volontari, a testimonianza dell’attaccamento alla scuola e alla sua biblioteca».

La stessa esponente del Pd in Consiglio comunale a Verona, Elisa La Paglia, è anche firmataria di una mozione con la quale per l'appunto specifica cosi le sue richieste: «Chiedo all’assessore all’Istruzione di attivarsi per aiutare la scuola a coordinare tutte queste iniziative spontanee, anche valutando la possibilità di mettere a disposizione dell’opera di ricostruzione le competenze e la professionalità presenti in Comune nel settore delle biblioteche. Risulta peraltro che alcuni dipendenti si siano già offerti di aiutare alla ricostruzione del patrimonio librario anche a livello privato e del tutto gratuito».

La consigliera comunale del Pd Elisa La Paglia quindi conclude: «Il rogo di una biblioteca è un fatto sempre traumatico, e colpisce tanto più in questo caso che l’incendio è apparso di natura dolosa e si è verificato in una scuola frequentata dai ragazzi e dai bambini del quartiere. La biblioteca della scuola Alighieri necessita di essere ricostruita da zero, sia come struttura che come collezione di libri. Credo sarebbe un bel segnale assecondare e accompagnare questa richiesta di partecipazione che tanti cittadini hanno manifestato».