Pari opportunità, il Consiglio regionale del Veneto non è Ready. Da Verona e Padova una lettera per l'ass. Donazzan

«Il Consiglio regionale ha respinto la nostra proposta di aderire alla Rete Ready, una rete di istituzioni di qualsiasi appartenenza politica contro le discriminazioni omotransfobiche, e quella di dare sostegno alle marce arcobaleno del Pride nelle città venete: le recenti aperture del presidente Zaia sui diritti civili restano parole al vento, visto che anche i consiglieri regionali della sua lista hanno votato contro la nostra mozione». Così si esprimevano in una nota del 10 gennaio i consiglieri regionali delle forze politiche di opposizione a Palazzo Ferro Fini, commentando la bocciatura della mozione n. 323 "Per l’adesione della Regione del Veneto alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per l’orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY)", a prima firma Cristina Guarda (EV) e la n. 338 "Veneto Pride, mai più discriminazioni: d’ora in poi la Regione partecipi in veste ufficiale ad ogni marcia arcobaleno nelle città venete” a prima firma Erika Baldin (M5S).

Notizia di queste ore, invece, è che gli assessori alle pari opportunità dei Comuni di Verona e Padova, rispettivamente Jacopo Buffolo e Margherita Colonnello, hanno scritto una lettera indirizzata all’assessora regionale alle pari opportunità Elena Donazzan, per l'appunto in riferimento a quanto è successo nell’ultimo Consiglio regionale.

Come appena visto, in tale sede la maggioranza ha bocciato due mozioni pensate per dare sostegno alle manifestazioni del "Pride" e per aderire alla rete Ready, ovvero la rete nazionale di enti comunali e regionali unite contro le discriminazioni e per l'inclusione della comunità Lgbtqia+. Come noto, sia il Comune di Padova che quello di Verona fanno già parte della rete.

Di seguito riportiamo il testo intergrale della lettera firmata da Jacopo Buffolo e Margherita Colonnello e rivolta all’assessora regionale alle pari opportunità Elena Donazzan: