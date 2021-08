Referendum sull'eutanasia legale, oltre mille firme raccolte a Verona: «Obiettivo quota 10 mila»

Sono 1389 le firme raccolte a Verona la scorsa per il referendum sull'eutanasia legale. «Il gruppo di +Europa Verona è fiero che #PiùEuropa sia entrata da subito come promotore di questa importante campagna referendaria, lanciata dall’#associazionelucacoscioni. Un "grazie" a tutte le persone che hanno firmato ai punti di raccolta, giovedì all’Osteria dei Preti e poi sabato e domenica al tavolo di Piazza Bra (solo qui oltre 950 firme!)». È il messaggio lanciato con una nota da Lorenzo Dalai, coordinatore +Europa Verona, e Anna Lisa Nalin, direzione nazionale +Europa.

«Il totale nazionale è ormai oltre le 350.000 sottoscrizioni - prosegue la nota - e l'obiettivo minimo di mezzo milione è fattibile entro la fine di agosto, con tutto il mese di settembre utile per incrementare ancor più il numero e così dare un segnale chiaro ed inequivocabile al Parlamento, affinchè esca dall'immobilismo che ha sinora caratterizzato la sua attività sul tema.

Non è infatti ammissibile che la legislazione preveda a tutt'oggi la possibilità di irrogare una pena detentiva, prevista dal Codice Penale di novant'anni fa, che può essere da sei a quindici anni di carcere!

I cittadini italiani stanno dimostrando una sensibilità e uno slancio partecipativo superiore alle previsioni. In tutto questo suona abbastanza strana l'assenza dei protagonisti della politica locale, sono stati infatti pochissimi i consiglieri comunali e totalmente assenti, per ora, i parlamentari veronesi che si sono avvicinati ai nostri tavoli per firmare.

L'obiettivo di raccogliere almeno 10.000 firme nella sola città di Verona è alla nostra portata, anche grazie all'apporto dei tanti volontari che si sono messi a disposizione con slancio e abnegazione», hanno concluso i due esponenti di + Europa.