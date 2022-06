L'annuncio del Comune di Verona: «Al via il recupero di Villa Pullè, prima il parco pubblico»

«Villa Pullè, parte il recupero», così il Comune di Verona in una nota nella quale si legge che «con l’efficacia della Variante 29, può iniziare l’iter per riqualificare la storica dimora del Chievo e gli spazi verdi che la circondano». Si tratta di «un intervento atteso da decenni, che non solo toglierà il compendio dallo stato di abbandono e di degrado in cui versa da molto tempo, ma permetterà di dotare il quartiere di un nuovo polmone verde». Sempre legata al progetto di recupero, chiarisce la nota di palazzo Barbieri, «vi è infatti la cessione della parte di parco prospiciente la piazza del Chievo, che passa dalla proprietà, la società Invimit Sgr Spa, completamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Comune. Che, a sua volta, cede ad Invimit una quota di area verde più interna, confinante con l’Istituto Alberghiero».

Il progetto

Verona, spiega la nota del Comune, «è una delle sette città italiane in cui Invimit è impegnata con il progetto pilota del "senior housing", che prevede la realizzazione di residenze per over 65 autosufficienti e di tutti i servizi legati alle esigenze di questa fascia di età, dalla telemedicina alla teleassistenza, dai centri diagnostici alle cure termali». Si tratta in sostanza di «un mix di servizi che saranno aperti a tutti, a vantaggio quindi del quartiere e dei veronesi, tra cui spazi per famiglie e bambini». L’investimento ipotizzato è di «circa 20 milioni di euro a carico di Invimit», mentre i lavori dovrebbero concludersi «in meno di tre anni». Oggi si è svolto il sopralluogo del sindaco nell’area e nell’androne dell’edificio, insieme al presidente Invimit Nuccio Altier e agli assessori all’Urbanistica e ai Lavori pubblici.

«A breve daremo al Chievo una nuova grande area verde aperta a tutti – ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Nel frattempo possono partire i lavori per il recupero di Villa Pullè, un immobile di grande valore da troppo tempo abbandonato a cui la mia amministrazione ha trovato una soluzione in breve tempo, portando a termine tutto l’iter burocratico con grande celerità. Il fatto che Verona sia stata scelta tra poche città italiane per il progetto pilota di Invimit, ne certifica ancora l’attrattività e le grandi potenzialità, riconosciute ormai dai più grandi investitori italiani e non solo».

«L’efficacia della Variante 29 dà il via libera agli interventi in essa contenuti – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica -. Villa Pullè è una di questi, la proprietà ha creduto in questo investimento ed ora è pronta a iniziare il recupero. Un altro tassello che trasformerà in meglio il nostro territorio e la qualità della vita dei cittadini».

«Sarà un modello di eccellenza – ha aggiunto il presidente Invimit Nuccio Altier -. Siamo felici di realizzarlo a Verona e ringrazio l’amministrazione per aver scommesso su questo recupero accelerando il più possibile la tabella di marcia. Approvare una variante in meno di un anno non è da tutte le Amministrazioni, per noi che come mission abbiamo l’abbattimento del debito pubblico, i tempi sono fondamentali».

Di parere assai diverso è invece Michele Bertucco, consigliere di In Comune per Verona – Sinistra civica ecologista, il quale ha manifestato in una nota tutto il suo scetticismo in merito al suddetto intervento di recupero di Villa Pullè: «Come per il Central park, forse peggio, anche su Villa Pullè non esiste nessun progetto, - afferrma Michele Bertucco - esiste soltanto l’idea di realizzare una senior living, ovvero una casa di riposo per pensionati facoltosi, e il fatto che sia stata inserita in Variante 29 come manifestazione di interesse non la rende più concreta. Al momento esiste soltanto il degrado che continua ad aumentare e lo sperpero di spazio che potrebbe essere messo a disposizione del quartiere», ha concluso Michele Bertucco.