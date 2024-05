Minore aggredito a Porta Vescovo, botta e risposta tra Bisinella e Zivelonghi

Medesimo fatto, diverse considerazioni politiche. Basta concentrarsi su dettagli differenti per interpretare anche in modo opposto lo stesso episodio. È ancora sulla sicurezza che opposizione e amministrazione comunale si confrontano a Verona, partendo entrambe dall'aggressione di mercoledì scorso, 24 aprile, a Porta Vescovo. E arrivando a conclusioni distinte.

Il fatto è lo stesso ed è avvenuto nel sottopassaggio pedonale, dove un 13enne è stato rapinato delle scarse da un gruppo di minorenni formato da due 17enni e da un 15enne. Solo che da una parte la consigliera comunale tosiana Patrizia Bisinella ha voluto evidenziare l'«ennesima aggressione» compiuta dall'«ennesima baby gang trovata in possesso di droga e armi». Dall'altra parte, l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha sottolineato l'esito positivo della vicenda: grazie alla videosorveglianza, infatti, nel giro di due giorni gli aggressori sono stati individuati e denunciati e le scarpe sono state restituite alla vittima.

«Basta chiacchiere, il Comune deve intervenire in maniera decisa sul tema della sicurezza e cambiare registro - è la critica di Bisinella - Esistono un tema di controllo di ciò che avviene in città, tema sul quale l'amministrazione Tommasi è ampiamente bocciata, e una questione di prevenzione di fenomeni di questo genere. Non è normale mandare a spasso il proprio figlio adolescente e rischiare che venga rapinato da bande di ragazzini armati e in possesso di grossi quantitativi di droga. Qui il fenomeno del degrado generalizzato, addirittura con spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della sera in tutti i quartieri e in pieno centro storico, si unisce alla preoccupazione sociale: ma dove sono le istituzioni preposte per non vedere? Perché ancora parlano di sola percezione dei cittadini di fronte a tutto ciò che quotidianamente avviene? Il Comune deve smettere di sottovalutare il problema e minimizzare ció che accade e deve attivare percorsi di controllo massiccio del territorio e di intervento rigoroso e al contempo di supporto alle famiglie vittime di episodi di criminalità giovanile perché tali eventi non si verifichino più».

Parole a cui l'assessora Zivolenghi ha replicato indicando l'identificazione dei responsabili della rapina come «il frutto delle azioni messe a terra dall'amministrazione e dello scrupoloso lavoro degli agenti». E l'assessora ha anche aggiunto: «Siamo impegnati, nel limite delle risorse disponibili, nel rafforzamento del sistema di videosorveglianza cittadino sia con l’installazione di nuove telecamere sia con la sostituzione di quelle già installate ma qualitativamente inadeguate. La giunta ha recentemente deliberato di impiegare le risorse messe a disposizione dal Ministero per interventi di sicurezza urbana per 230mila euro individuando quali prioritari gli impieghi in videosorveglianza e assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato. Sullo sfondo però restano le preoccupazioni per la giovanissima età della vittima e degli autori su cui vanno fatte riflessioni a parte».