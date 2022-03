«Via Caboto emblema del degrado urbano di Verona», raccolta firme del PD

«Pneumatici abbandonati, vetri di bottiglie sparsi ovunque, batterie di cassonetti in ordine sparso e cestini traboccanti: il tratto finale di Via Caboto, tra i quartieri Navigatori e Saval, è l'emblema di un degrado urbano purtroppo ancora molto diffuso in città». Ne sono convinti il consigliere comunale del Partito Democratico di Verona Federico Benini ed il consigliere PD in terza circoscrizione Riccardo Olivieri. I due si sono fatti promotori di un'iniziativa del Terzo Circolo PD di Verona: una raccolta firma per Via Caboto. La zona residenziale, tra Via Da Mosto e Via Doria, ha una grande area verde, che fa sia da parco giochi che da area cani, ed è servita anche dalla ciclabile Saval-San Zeno. «Ma è del tutto trascurata per quanto riguarda l'arredo urbano e la cura degli spazi pubblici», hanno dichiarato i due esponenti PD.



(Raccolta firme per Via Caboto)

In pochi giorni, la raccolta firme ha raggiunto 100 sottoscrizioni, con cui chiedere investimenti per il decoro della zona. «Asfaltatura di Via Caboto, che da decenni non viene toccata - queste le richieste riassunte da Benini e Olivieri - Potenziamento dei punti luce, la cui insufficienza rende di sera i luoghi bui e insicuri; riorganizzazione della batteria dei cassonetti; realizzazione di una piccola rotatoria per regolare meglio il flusso di auto; riqualificazione del parco giochi, che cade a pezzi; e realizzazione di una nuova area cani accanto a quella esistente. Inoltre, mancando di un sistema di convogliamento delle acque, quando piove tanto Via Caboto si trasforma in un ruscello, allagando cantine e piani terra. Una situazione da mondo preindustriale che va sanata con la realizzazione di un sistema di griglie per lo scolo delle acque».



(Cestino traboccante in Via Caboto)