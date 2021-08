A Verona torna la raccolta firme di Italexit contro il green pass: «Vuole costringere le persone a vaccinarsi»

Prosegue anche nel capoluogo scaligero la raccolta firme contro il green pass lanciata da Italexit, il partito di Gianluigi Paragone. «La nostra campagna è iniziata da più di tre settimane, abbiamo raccolto moltissime firme in tutta la regione - afferma Francesca Menin, coordinatrice del circolo di Verona e responsabile dell'organizzazione del partito in Veneto - Non siamo contro il vaccino, la nostra è una battaglia di libertà».

La stessa Francesca Menin, coordinatrice del circolo Italexit a Verona, poi aggiunge: « Il d/l 111, che ha introdotto il lasciapassare, non solo è incostituzionale ma è in contrasto con la normativa europea che vieta discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati. Questo certificato "verde" che richiama l'ecologia, la natura, il benessere - afferma ancora Francesca Menin - in realtà ha solo uno scopo: costringere le persone a vaccinarsi. Si tratta di un ricatto, di una costrizione indiretta. Molte persone vaccinate hanno firmato la nostra petizione, chiaro segnale che non c'è una lotta tra vax e no vax, ma diritti inviolabili da preservare. Nei prossimi giorni - conclude Francesca Menin - prenderà il via la nostra battaglia in difesa del personale della scuola».

Raccolta firme contro il green pass