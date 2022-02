Nuova area commerciale in Via Legnago, una raccolta firme per bloccarla

Il sindaco di Verona Federico Sboarina, con la sua giunta, si è sempre prodigato a combattere nuovi supermercati e centri commerciali che la precedente amministrazione aveva approvato. «Questo però non vale per Verona Sud», hanno dichiarato i rappresentanti in quinta circoscrizione di Partito Democratico, Traguardi e In Comune per Verona, i quali hanno lanciato una raccolta firme per bloccare la realizzazione di una nuova area commerciale in Via Legnago.

Il provvedimento urbanistico contro cui le tre forze di opposizione si sono unite è la Variante 23bis. Al suo interno è contenuta «una nuova area commerciale di 2.000 metri quadrati tra Via Cesena e Via Imola, affacciata su via Legnago - hanno spiegato - In cambio di altro commerciale, traffico e cementificazione, i cittadini guadagnerebbero qualche parcheggio ed una nuova area verde collocata tra Via Imola e Via Legnago. Un'area verde già di proprietà comunale, su cui il privato si impegnerebbe a fare soltanto il progetto e non i lavori».



(I promotori della raccolta firme)

Per i consiglieri di Verona Sud dei gruppi di PD, Traguardi e In Comune per Verona, la nuova area commerciale si può e si deve fermare. «La Variante 23bis dovrà essere approvata dal consiglio comunale prima di essere efficace - hanno dichiarato - Ecco perchè noi inizieremo una raccolta firme nel quartiere per respingere la nuova area commerciale in Via Legnago, che porta traffico e cementifica l'attuale boschetto. Siamo contrari a nuovo commerciale in Via Legnago perché danneggerebbe botteghe e negozi del quartiere. Sulla stessa strada, inoltre, è già previsto un supermercato Lidl, bocciato dalla quinta circoscrizione, e nel raggio di 700 metri sono presenti già due supermercati».