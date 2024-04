Pedonalizzazione di via Santa Toscana, Ferrari: «Puntiamo a quartieri vivibili, accessibili e sicuri per tutti»

L’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai sono intervenuti in merito ai futuri provvedimenti previsti nel Pums, ovvero il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. «Tutte le pedonalizzazioni da piazza Bra a via Roma e via Stella hanno ricevuto inizialmente grandi critiche per poi rivelarsi scelte opportune per il commercio e ampiamente apprezzate la vivibilità della città. - ha affermatol’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari -. Questo vale per il centro storico, ma può e deve valere per i tanti quartieri della città. Noi puntiamo a quartieri vivibili, accessibili e sicuri per tutti e tutte, per chi va a piedi, in bici in autobus e in macchina e attrattivi per il commercio locale e di vicinato. Siamo per la politica del "sì" a spazi pedonali nei quartieri, "sì" ad infrastrutture viarie attorno alla città e al potenziamento di trasporto pubblico e ciclabilità. La politica dei "no" ha fermato per troppo tempo la città», ha concluso l'assessore Ferrari.

A fargli eco è quindi stato il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai: «In via Santa Toscana e via Madonna del Terraglio è da anni attiva la Ztl che regola l’ingresso delle auto in questa zona della città, ordinanza il più delle volte non rispettata da cittadini che usano queste arterie per bypassare la zona del Teatro Romano, soprattutto nelle ore di punta. - ha spiegato il presidente Dalai -. Il Pums prevede che la Ztl venga regolata da telecamere, come accade per il centro storico, ciò garantirà il rispetto dell’ordinanza a tutela dei residenti. Quanto alla pedonalizzazione prevista per la piazza antistante la funicolare, - ha precisato lo stesso Lorenzo Dalai - il suo riordino va nella direzione di garantire sicurezza ai visitatori e turisti del sito, negli ultimi anni sempre più numerosi, dando loro spazi adeguati in cui muoversi. A differenza di quanto si vuole far credere, i posti auto riservati ai disabili non verranno tolti» .