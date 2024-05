Contro la nuova Ztl, Forza Italia e Lega in piazza con gli esercenti

Ha raccolto finora le adesioni di Lega e Forza Italia la protesta contro la nuova Ztl di Verona. La manifestazione promossa dalla Corporazione degli Esercenti del Centro Storico è in programma alle 14 di sabato 25 maggio in Piazza Santa Anastasia. Ed esponenti della politica locale hanno annunciato che saranno al fianco dei residenti e degli esercenti contrari alle modifiche introdotte con il Piano della Sosta approvato dalla giunta comunale.

«In questi due anni, in consiglio comunale, abbiamo presentato mozioni e atti istituzionali a favore delle attività economiche e commerciali e contro le poco lucide scelte dell’amministrazione Tommasi che nei fatti le danneggiano, in primis l'estensione h24 della Ztl, il piano della sosta, le pedonalizzazioni esagerate, la politica restrittiva sui plateatici e le lungaggini dei cantieri invasivi», hanno dichiarato il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, i consiglieri comunali forzisti Alberto Bozza e Luigi Pisa, Patrizia Bisinella di Fare! e i tosiani Antonio Lella, Anna Bertaia e Barbara Tosi. Il deputato e i consiglieri hanno valutato le ragioni della manifestazione che si terrà tra dieci giorni e le hanno giudicate coerenti con le proposte da loro avanzate dai banchi dell'opposizione.

Opposizione in cui siede anche il leghista Nicolò Zavarise, il quale insieme al segretario provinciale del Carroccio Paolo Borchia ha dichiarato che sarà presente alla protesta di Piazza Santa Anastasia. «Non chiudiamo le porte al commercio del centro storico - ha dichiarato Borchia - L'espansione della Ztl sta danneggiando i negozi e i commercianti locali. È tempo che l'amministrazione ascolti le esigenze della città e trovi soluzioni che non penalizzino il cuore pulsante della nostra economia locale». E Zavarise ha aggiunto: «La conseguenza delle scelte politiche dell'attuale maggioranza a Verona non sarà quella di scoraggiare i cittadini ad andare in centro storico in macchina, ma sarà di rendere il centro completamente inaccessibile. E questo farà soffrire le attività economiche e commerciali e renderà il centro storico meno vivibile e lo desertificherà».