Ancora migliaia di persone in piazza a Verona per protestare contro il green pass: c'era anche l'alchimista

Anticipata questa volta al venerdì, in quanto sabato si tiene come noto la sfilata di carnevale per il 491° Bacanal del Gnoco, non è mancata neppure questa settimana la manifestazione di protesta a Verona contro l'utilizzo obbligatorio del green pass sui luoghi di lavoro e per fruire di numerosi altri servizi. I manifestanti si sono ritrovati dalle 20 in poi in piazza Bra, dov'erano annunciati i relatori che hanno svolto il loro comizio, cui è poi seguito il tradizionale corteo. Tra gli ospiti di ieri sera c'era anche l'alchimista, ovvero Michele Giovagnoli che sui social si definisce «scrittore ed amante del bosco».

L'alchimista nel suo lungo intervento dalle scalinate di palazzo Barbieri ha quindi invitato le donne a prendere in mano la situazione, perché «noi uomini non abbiamo questa energia» e la «società verticale e maschilista che ha sempre un capo», ha detto l'alchimista, «ora volge al termine». Giovagnoli ha dunque ribadito come le donne debbano ora fare «uscir fuori la loro naturalezza, la loro bellezza, il famoso femminino, perché se la donna non prende posizione non andiamo da nessuna parte, non possiamo pensare di risolvere questa situazione con la forza». L'alchimista ha poi dato la sua «benedizione», da uomo, all'«energia e sostanza che le donne hanno dentro e devono iniziare a far circolare», chiedendo ancora una volta l'«attivazione del femminino». A conclusione del suo intervento l'alchimista ha ricordato: «Siamo arrivati liberi su questa Terra, liberi torneremo a casa».

Un messaggio pacifista e femminista quello dunque partito ieri dalle scalinate di palazzo Barbieri nel corso della manifestazione no green pass, a dimostrazione ancora una volta di come alquanto differenti e variegate siano le numerose "anime" che si confrontano nelle piazze no pass. Viene infatti da chiedersi come accolgano le parole dell'alchimista sulla storia del patriarcato i manifestanti, tanti o pochi che fossero, appartenenti alla galassia della destra radicale. Ad unire tutti torna però sempre la stessa parola, ovvero "libertà". Da chi o da cosa? La risposta è sempre quella: dalla «dittatura sanitaria» che secondo i manifestanti no pass l'Italia di oggi starebbe vivendo con un programma di «schedatura universale», la «limitazione dei diritti» di ciascuno in nome di un'emergenza nella quale pochi dei presenti in piazza parrebbero ancora credere. A corredo finale dell'intervento dell'alchimista è quindi arrivato il coro «la gente come noi non molla mai», seguito da quello oramai classico «no green pass, no green pass». Nel corso della serata, dai manifestanti presenti è stato anche intonato l'inno nazionale italiano, mandato in diffusione dalle casse installate sulla scalinata del municipio di Verona.