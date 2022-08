Enti e partecipate di Verona: candidature da presentare entro il 26 agosto

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi giovedì firmato oggi la proroga al 26 agosto dei termini per depositare le candidature per la nomina di rappresentanti del Comune in enti e società partecipate.

Nello specifico le nomine riguardano: un rappresentante del Comune nel Consorzio Bacino Imbrifero Montano, l'organo amministrativo di Amt3 S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Agec, l'Organo amministrativo e il collegio sindacale di AmiaVr S.p.A., il componente del Consiglio direttivo di Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, i componenti del Consiglio di Amministrazione del C.d.A di Veronamercato S.p.A.

L'Amministrazione, dopo un confronto interno, ha deciso la proroga anche in considerazione del periodo di vacanza a cavallo della festività di Ferragosto.

Le candidature vanno presentate online compilando il modulo disponibile sul sito del Comune dove è disponibile tutta la documentazione, entro le ore 13 del 26 agosto.