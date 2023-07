Fine vita, FdI in Veneto contro la proposta di legge "Liberi Subito". Favorevole il M5S, Baldin: «Cittadini più avanti della politica»

Dopo che nella giornata di venerdì 30 giugno l'associazione Luca Coscioni ha ufficialmente depositato le firme in Regione affinché venga discussa la proposta di legge "Liberi Subito", in merito al tema del "fine vita", o per dirla diversamente della regolamentazione dell’aiuto medico alla morte volontaria, in Veneto si sono levate voci di segno sia opposto che favorevole all'iniziativa.

Ad intervenire è stato anzitutto il senatore De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, il quale ha detto: «Diciamo no alla dolce morte: il nostro obbiettivo deve essere quello di garantire a tutti una vita degna, anche nella malattia. Il nostro impegno deve essere quello di limitare la sofferenza, di garantire a tutti assistenza e cure. Per noi la vita è sacra: come giudicare quando le condizioni di vita sono diventate indegne? - si chiede De Carlo - Come stabilire e fissare criteri oggettivi, insindacabili e inamovibili che stabiliscano in maniera inequivocabile quali situazioni possano accedere al percorso di fine vita e quali no? Quali effetti potrebbe avere su persone già psicologicamente provate dalla malattia? Il tema è molto delicato», ha concluso De Carlo.

A fargli eco è stata quindi Maddalena Morgante, deputata veronese di Fratelli d'Italia: «Una vita vale sempre, in tutte le sue fasi e in ogni condizione. - ha detto Maddalena Morgante - Difendiamo la cultura della vita contro la cultura della morte e dello scarto. Lavoriamo per eliminare la sofferenza ma non il sofferente, diciamo sì alla vita, sempre».

Di parere diverso si è invece detta Erika Baldin, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, la quale in passato aveva già presentato una mozione su questi temi: «Il Veneto - ha detto Baldin - è la prima regione ad aver raggiunto le firme necessarie per presentare la legge di iniziativa popolare "Liberi subito" promossa dall'associazione Coscioni. Ora tocca al Consiglio regionale, che spero faccia la sua parte con altrettanta celerità e arrivi presto ad approvare la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Le istituzioni devono sostenere chiunque scelga di affrontare il percorso di fine vita, in modo che ognuno possa compiere le sue scelte in assoluta libertà».

La stessa capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha poi precisato: «La richiesta che arriva dai cittadini è molto chiara: garantire la libertà e la dignità delle scelte personali, senza pregiudizi ideologici. "Liberi subito, liberi fino alla fine": sfido qualcuno a non riconoscersi in queste parole. Ora la politica regionale dovrà dimostrarsi all'altezza delle istanze espresse dai cittadini, approvando la legge di iniziativa popolare». Baldin si è poi rivolta indirettamente al governatore del veneto: «Ora mi aspetto che il presidente Zaia sappia guidare la sua maggioranza verso una maggiore apertura su questi temi. Ce lo chiede la società che è già più avanti della politica», ha sottolineato in chiusura la consigliera regionale Baldin.