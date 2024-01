Via libera al progetto definitivo sulla viabilità di Verona Sud: «Non sarà realizzata la bretella di via Selenia»

«Revisione della viabilità ordinaria del nodo di Verona Sud e collegamento alla tangenziale Sud della città». A questo, secondo quanto riportato in una nota del Comune di Verona, mira l’articolato progetto d’intervento che ridisegna la viabilità di questa parte della città, al fine di «risolvere definitivamente le attuali criticità oggi presenti». Il progetto definitivo, chiarisce la nota di Palazzo Barbieri, ha registrato il via libera dalla competente commissione consiliare e riguarda la revisione viaria del nodo di Verona Sud, ritenuta necessaria per dare risposta alle problematiche funzionali del casello dell’autostrada, al suo collegamento con la tangenziale Sud e alla necessità di riorganizzare gli assi di penetrazione dal casello verso la città.

Il progetto coinvolge inoltre la revisione e la riqualificazione della viabilità locale di via Morgagni e Strada della Genovesa, la realizzazione dei collegamenti alla tangenziale Sud di Verona, al terminal filoviario e al parcheggio scambiatore a Sud dell’autostrada A4 e, ancora, la realizzazione di una rotatoria al posto del semaforo tra via Vigasio e via Mezzacampagna, quindi la riqualificazione del nodo verso Vigasio. Il documento, secondo quanto annunciato, andrà giovedì 18 gennaio all’esame del Consiglio comunale per la votazione finale.

Stop alla bretella di via Selenia

Sempre da Palazzo Barbieri è stato spiegato che non sarà realizzato il progetto della nuova bretella di via Selenia, che doveva svilupparsi a partire dalla "Rotatoria del Casello Sud" andando ad intersecare via Apollo. La decisione, a quanto si apprende, sarebbe stata concordata fra Comune e A4 per evitare che il nuovo collegamento viario finisse per portare traffico anche pesante di attraversamento, in entrata e in uscita dal casello Sud, nel quartiere della Sacra Famiglia.

Inserimento nel progetto della nuova bretella Cà Brusà

In base a quanto si apprende, è stato invece richiesto da parte del Comune di Verona alla società A4 l’inserimento nel secondo lotto della nuova bretella Ca’ Brusà, che, sottolineano da Palazzo Barbieri, «potrà beneficiare tra l’altro del risparmio di spesa dovuto alla mancata realizzazione della Bretella di via Selenia». La nuova bretella Ca’ Brusà è ritenuta indispensabile per completare l’anello viabilistico di Verona Sud, a tutela del nucleo residenziale di Sacra Famiglia.

«Si tratta di un progetto approvato dalla precedente amministrazione - ha spiegato la vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli -. Nell’affrontarlo abbiamo rilevato nel Primo lotto una criticità relativamente alla presenza della bretella che rischiava di portare parecchio traffico nella frazione della Sacra Famiglia, con un collegamento che andava dalla "Rotatoria del Casello Sud", intersecando via Apollo. Ne abbiamo discusso con i rappresentanti e i progettisti di A4, oltre che con la Circoscrizione V e i cittadini della Sacra Famiglia nel corso di un’assemblea pubblica. Siamo riusciti quindi a inserire una variante per togliere la bretella dal progetto. Linea condivisa da A4 che ci ha rassicurato sul fatto che sarebbe stata irrilevante nel sistema viario complessivo di adduzione al casello autostradale, non sarà realizzata».

Come cambia la viabilità di Verona Sud

Dal Comune di Verona ricordano che la realizzazione dell’opera è articolata in due lotti funzionali, come precisato nel PFTE sul quale la giunta comunale ha espresso parere favorevole nel 2020. Il Primo lotto, funzionale ed autonomo, oggetto del progetto definitivo in discussione, prevede la realizzazione della nuova viabilità di contorno al casello autostradale e, dunque, il completamento di via Morgagni, un nuovo svincolo della tangenziale su via della Genovesa e ben sei rotonde. «Le opere in esame - chiarisce la nota di Palazzo Barbieri - risultano finanziate nel PEF 2007 della società A4 e sono l’insieme organico di opere viabilistiche che consentono una parziale revisione della situazione viaria nel comparto di Verona Sud, funzionali ad incrementare l’accessibilità al parcheggio Genovesa a servizio del capolinea del Filovia, nonché al futuro piazzale autostradale Sud. I costi del Primo lotto saranno di complessivi 30.200.000 euro, di cui 13.881.423 per lavori e 16.318.578 per somme a disposizione (5.900.000 per espropri)».

Nel dettaglio, secondo quanto riferito nella nota del Ccomune di Verona, la progettazione definitiva «sviluppa ed approfondisce il progetto di fattibilità del 2020 con riferimento alla sola viabilità collegamento all’autostrada, escludendo lo sdoppiamento del casello e le opere strettamente connesse». L’intervento rivede la situazione viaria esterna al casello ed è «sostanzialmente riconducibile al nuovo svincolo della Genovesa sulla tangenziale, alla viabilità perimetrale del parcheggio scambiatore di Verona Sud e alla riqualificazione di via Morgagni». Inoltre, lo svincolo sulla tangenziale «permetterà un diretto accesso al parcheggio scambiatore da entrambe le carreggiate della tangenziale per mezzo di due rotatorie alla base della rampe», quindi «il prolungamento verso Sud di viale delle Nazioni completerà il collegamento della nuova rete viaria al casello». Infine, sottolinea ancora la nota del Comune, l’intervento di progetto «risolve l’intersezione semaforizzata tra via Vigasio e via Mezzacampagna attraverso l’introduzione di una nuova rotatoria denominata "Vigasio Sud" come richiesto dalla Giunta comunale nel 2020».