A Isola della Scala è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della strada per il Palariso

«Verrà riqualificata e allargata la strada che congiunge la Sp 50 al Palariso, ovvero la viabilità di ingresso utilizzata da migliaia di visitatori durante le manifestazioni che si tengono nel polo fieristico di Isola della Scala». Lo annuncia oggi, martedì 11 aprile, il Comune di Isola della Scala attraverso una nota che poi chiarisce: «La Giunta ha approvato il progetto esecutivo, dal valore pari a 327 mila euro, per ampliare la carreggiata in diversi punti, mettere in sicurezza e stabilizzare le capezzagne e i tratti sterrati attraversati dai veicoli diretti agli eventi isolani. La strada, oggi, presenta buche e avvallamenti, è priva di barriere di sicurezza e spesso, in caso di maltempo, è soggetta a ristagni e pozzanghere».

Il progetto, secondo quanto riferito dal Comune di Isola della Scala, ha preso in esame aspetti geologici, idraulici, paesaggistici, urbanistici e viabilistici. Il percorso si snoda per la campagna isolana per «630 metri» e presenta una larghezza della carreggiata di «circa 4,5 metri». I lavori, stando a quanto spiegato nella nota, prevedono «il consolidamento del fondo stradale utilizzando materiali stabilizzati per mantenere così la vocazione a “strada bianca” del tracciato, nel rispetto del valore ambientale delle aree attraversate». Le pendenze dell’asse stradale «consentiranno il corretto deflusso delle acque, senza il rischio di ristagni e dei cosiddetti ruscellamenti in caso di forti precipitazioni».

Inoltre, i bordi della strada stessa che danno sui fossati «verranno rinforzati tramite l'utilizzo di elementi consoni al contesto naturale e agrario, quali geostuoie antierosione e piante di consolidamento». In particolare, chiarisce ancora la nota, «verranno piantumate essenze tipiche, come pioppi cipressini e cipressi alternati a siepi, mentre le barriere stradali, laddove necessarie per garantire la sicurezza degli utenti, saranno realizzate in legno e acciaio».

In base a quanto si apprende, il primo tratto dalla strada provinciale al ponte sulla Graicella e il quarto, quello dal ponte sul Valmarana fino alla strada di via Bastia, rimarranno «sempre aperti», mentre nei tratti rimanenti «verrà garantita la circolazione ai veicoli, a senso unico in direzione del Palariso, in occasione delle manifestazioni che registrano un maggiore afflusso di persone». Il limite di velocità sarà pari a «20 km/h, con la possibilità di una riduzione ulteriore durante gli eventi». Nei periodi non fieristici la circolazione sarà comunque garantita ai ciclisti e ai pedoni. L’ufficio tecnico del Comune di Isola della Scala fa sapere di aver già avviato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

In merito è intervenuta l'assessora ai lavori pubblici del Comune veronese, Elena Polettini: «Abbiamo premuto l’acceleratore su un progetto avviato da anni, nella convinzione che la messa in sicurezza di quella strada sia strategica per due motivi. Il primo è tutelare le decine di migliaia di utenti che la percorrono durante gli eventi, il secondo è offrire un ingresso più dignitoso di quanto non sia stato fino ad oggi a coloro che visitano il nostro territorio in occasione delle grandi manifestazioni. Stiamo procedendo spediti, - ha concluso Elena Polettini - nonostante i tempi siano assai limitati, nel tentativo di iniziare e terminare i lavori per l’inizio della prossima edizione della Fiera del Riso».