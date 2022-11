Primarie PD, militanti veronesi con Bonaccini: «Torniamo ad essere un partito popolare»

Il Partito Democratico ha messo in moto la macchina congressuale per individuare il prossimo segretario nazionale. Dopo la sconfitta elettorale, Enrico Letta si è dimesso ed ora sta guidando il partito finché non verrà scelto un nuovo leader. E tra chi si è fatto avanti per la carica di segretario del PD c'è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Domenica scorsa, 20 novembre, Bonaccini ha ufficializzato la sua candidatura, trovando sostegno anche in un gruppo di amministratori e militanti del PD veronese. «Crediamo sia il momento di rimetterci in cammino definendoci a partire da chi siamo noi e non da chi sono i nostri avversari - hanno scritto i sostenitori veronesi della candidatura di Bonaccini - Con forza crediamo che la direzione corretta sia quella di tornare ad essere un partito popolare, a vocazione maggioritaria. Crediamo che il PD, solido delle proprie radici, debba ritrovare la propria ragione d’essere nello sfidare le battaglie di oggi con lo sguardo all’orizzonte di un mondo che cambia e che spesso fa paura. Paure che non sono state interpretate e comprese dal centrosinistra che ha "amministrato l’esistente" e che invece deve garantire a tutti pari opportunità. Un centrosinistra che si impegni senza tregua a garantire diritti, senza dimenticare i doveri. Condividiamo che quanto successo al Partito Democratico dopo l’ultima sconfitta politica non debba tradursi in una autocommiserazione senza fine, ma viceversa debba portare ad un’azione concreta e radicale di riscatto e di reazione. Lo facciamo perché ci sentiamo parte di quel popolo che Stefano Bonaccini ha bene rappresentato. Militanti, amministratori, elettori che parlano il linguaggio concreto delle persone comuni, impegnate nella società per cercare di renderla migliore, più equa, più solidale».

Finora, i veronesi del PD che hanno manifestato apertamente il loro appoggio a Bonaccini sono Alessia Rotta, Anna Maria Bigon, Alessio Albertini, Stefano Vallani, Fabio Segattini, Carlo Beghini, Chiara Stella, Anna Sterchele, Carlo Pozzerle, Silvia Baraldi, Enrico Righetto, Enzo Righetti, Paolo Zanotto, Stefania Zerbato, Domenico De Leo, Stefania Sartori, Wilmo Ferrari, Mario Lonardi, Maddalena Tomelleri, Marco Muratore, Gabriele Lain, Andrea Dal Sasso, Cesare Nicolis, Riccardo Oliosi, Giovanna Zago, Paola Zanolli, Pietro Madera, Remo Zanella, Renzo Bellotti, Riccardo Delfanti, Sara Avesani, Alberto Tonello, Andrea Zamboni, Anna Conte, Antonella Rossi, Cinzia Albertini, Cristina Tonolli, Elisabetta Capucci, Enrico Albertini, Franco Todesco, Giacomo Colombari, Giancarlo Mastella, Giovanni Sterza, Giuditta Bolognesi, Luciano Sterzi, Maria Colzato, Mario Bellorti Marco Castagna, Marta Montanari, Paola Corazza, Sabrina Valletta, Samantha Brazzoli, Sara Valentini e Silvia Bolcato. Da loro è partito un appello «a tutti coloro, dentro il PD ma anche fuori dal PD, che vorranno dare il loro contributo a Verona per la candidatura di Stefano Bonaccini segretario».