I 15 minuti più a sinistra nella storia del Pd, Elly Schlein nuova segretaria. Le reazioni a Verona: «Finalmente una donna»

Si sono svolte domenica 26 febbraio le primarie del Partito Democratico e a vincerle è stata Elly Schlein, di fatto per la prima volta nella storia del partito ribaltando il voto espresso a livello nazionale nei circoli che, al contrario, avevano premiato Stefano Bonaccini. L'ennesimo, quantomai esplicito, segnale di un disallineamento del "Partito", quello con la "P" maiuscola, rispetto alla sua base elettorale più estesa. È inoltre la prima volta che il Pd avrà una segretaria, con la lettera "a" finale, perché per la prima volta la segreteria dei dem sarà guidata da una donna.

In merito, la portavoce delle Donne Democratiche Verona, Sabrina Ugolini, ha commentato così l'esito delle primarie: «Come portavoce della conferenza delle donne democratiche di Verona accolgo con grande entusiasmo l'elezione della prima donna segretaria del Partito Democratico: finalmente leadership femminile e femminista combaciano per la guida della nostra comunità. Un augurio di buon lavoro a Elly Schlein, nel ricordo delle parole di Tina Anselmi che sosteneva che la politica che vede le donne in prima linea è una politica d'inclusione, rispetto della diversità e pace. E infine - ha aggiunto Sabrina Ugolini - l'emozione e la gioia per la giornata di ieri: una festa di democrazia che ogni volta ha il potere di farci riscoprire comunità».

La sezione Pd di Borgo Venezia a Verona, in una breve nota, ha commentato così la giornata di partecipazione politica di domenica: «Ieri, la maggior parte dei cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico, grazie alle elezioni primarie, ha dimostrato di essere una parte attiva della vita politica veronese. L’affluenza è stata addirittura maggiore delle aspettative, con un totale di 10.341 votanti in città e provincia, 676 dei quali solo nel nostro territorio. Un risultato importante visti i dati allarmanti dell’astensionismo degli ultimi tempi».

Anche l'assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia, ha commentato con soddisfazione sui social l'esito del voto: «La prima segretaria del Pd, donna, giovane e femminista! Mi aveva detto "tornerò nel Pd ma non torno da sola" e così è stato…un’onda di partecipazione è arrivata con e per lei. A Verona aveva vinto anche tra gli iscritti, ma ieri ai seggi si respirava davvero tanta speranza in questo voto. Ora - ha aggiunto Elisa La Paglia - con grande umiltà, unità e determinazione, lavoriamo per un paese più giusto!».

Il discorso inaugurale di Elly Schlein

Nel suo primo intervento da segretaria neoeletta, in quelli che probabilmente verranno ricordati come i quindici minuti più a sinistra del Pd fino ad oggi, Elly Schlein ha anzitutto sottolineato che «il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi e lavoreremo su questa fiducia, è un mandato chiaro a cambiare davvero, come abbiamo detto in queste settimane: volti, metodo e visione, con una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza, il contrasto alla precarietà per un lavoro di qualità, per un lavoro dignitoso e anche per affrontare con massima urgenza e serietà l’emergenza climatica».

Elly Schlein ha anche fatto esplicitamente riferimento all'alto tasso di astensionismo che nelle più recenti consultazioni si è visto in Italia, contrapponendovi la "festa democratica" delle primarie Pd: «È il nostro inizio di risposta al picco di astensionismo che purtroppo abbiamo visto anche in questa città (Bologna, ndr) alle ultime regionali, ma l’abbiamo visto in tutta Italia con un record di astensione alle ultime elezioni politiche. Ecco, questa è la miglior risposta: rimetterci in cammino, rimetterci in moto, ricominciare a partecipare. Ma vi vorrei chiedere un impegno, noi dobbiamo avere l’ossessione delle persone che oggi comunque non hanno partecipato, di quelle che alle ultime elezioni non si sono espresse perché tra quelle persone ci sono purtroppo soprattutto le fasce di reddito più basse. E questo vuol dire una crisi della democrazia e il rischio di una marginalizzazione permanente delle fasce più prove della nostra società».

La nuova segretaria del Pd ha anche sin da subito messo all'angolo delle sue responsabilità la premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni, - ha dichiarato ieri sera Elly Schlein - perché da oggi noi daremo un contributo ad organizzare l’opposizione in parlamento e in tutto il paese, a difesa di quell’Italia che fa più fatica, a difesa di quei poveri che il governo colpisce e che non vuole vedere, di lavoratrici e lavoratori precari sfruttati per alzare i salari e per alzare le loro tutele». La stessa segretaria dem ha poi indicato esplicitamente alcuni recenti episodi di cronaca, criticando ulteriormente l'esecutivo Meloni e spiegando di volere «difendere la scuola pubblica come primo grande strumento di emancipazione sociale, nel momento in cui il governo tace su un’aggressione squadrista davanti ad una scuola». O ancora, la segretaria Elly Schlein ha attaccato il governo sul tema dei tagli alla sanità: «Saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio privatizzazione della sanità pubblica universalistica, perché stanno già tagliando. Perché quando una manovra non mette un euro in più sulla sanità, a fronte di un’inflazione così alta, non è una scelta neutra, - ha ribadito Elly Schlein - stanno già tagliando i servizi alle persone».

Altro tema che la nuova segretaria dem ha posto subito in evidenza, in una giornata drammatica come quella di ieri nella quale almeno sessanta migranti hanno trovato la morte in mare dinanzi alle coste italiane, è stato appunto quello della gestione dei flussi migratori: «Lo dico proprio oggi - ha affermato domenica sera Elly Schlein - con un’altra strage nel mare davanti a Crotone che pesa sulle coscienze di chi solo qualche settimana fa ha voluto approvare un decreto che ha la sola finalità di ostacolare i salvataggi in mare, quando invece ci vorrebbero vie legali e sicure per l’accesso a tutti i paesi europei e ci vorrebbe una Mare Nostrum europea. Una missione umanitaria di ricerca e soccorso in mare». Parole che suonano certo molto distanti rispetto a quelle pronunciate oggi, sempre in tema di migrazioni, da parte del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il quale ha voluto «lanciare al mondo» il suo peculiare «messaggio etico», ovvero che chi fugge dalla disperazione semplicemente non dovrebbe farlo in queste condizioni, «non bisogna partire», ha detto il ministro Piantedosi.

Altro tema che Elly Schlein ha fortemente sottolineato nel suo discorso inaugurale da segretaria del Pd, è stato quello legato al cambiamento climatico e agli sforzi necessari per preservare il pianeta che si ospita: «Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica accanto a quella sociale. - ha detto la segretaria dem - Perché non abbiamo più molto tempo per invertire la rotta, perché il giorno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare arriva sempre prima, arriva a luglio, e per il resto dell’anno siamo a debito con il pianeta e con le prossime generazioni. Quindi saremo a lavorare per una vera, profonda conversione ecologica che accompagni tutta la società e tutti i settori dell’economia», ha concluso Elly Schlein.