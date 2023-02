Chi, dove, quando e come si può votare alle primarie del Partito Democratico

Domenica prossima, 26 febbraio, si svolgeranno le primarie aperte per l’elezione del nuovo segretario o la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico. In lizza ci sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, ovvero i due candidati più votati dai 151.530 iscritti al partito che hanno partecipato ai congressi di circolo in tutto il Paese. Congressi che, in provincia di Verona, hanno visto primeggiare seppur di poco la Schlein su Bonaccini.

CHI PUÒ VOTARE ALLE PRIMARIE DEL PD

Possono partecipare al voto tutti i cittadini e le cittadine italiani dai 16 anni in su, anche i non iscritti al partito che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell'albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Ai non iscritti viene inoltre chiesto di versare un contributo di 2 euro a copertura delle spese organizzative.

DOVE E QUANDO SI PUÒ VOTARE ALLE PRIMARIE DEL PD

I seggi sono aperti domenica dalle 8 alle 20. Il voto si esercita nel seggio delle primarie competente per territorio. Seggio che può essere individuato consultando l’elenco pubblicato sul sito del PD di Verona oppure utilizzando lo strumento informatico Trovaseggio.

COME SI VOTA ALLE PRIMARIE DEL PD

All'atto dell'accettazione, verrà chiesto di esibire un documento che attesti l'identità e la residenza del votante. È dunque necessario essere in possesso della carta d’identità e, onde dissipare eventuali dubbi circa il seggio di appartenenza, è preferibile portare con sé anche la tessera elettorale. Soltanto per i minori dai 16 anni in su, per i cittadini stranieri residenti in Italia e per gli studenti e i lavoratori fuori sede è necessaria la preiscrizione, compilando un modulo sulla piattaforma online https://primariepd2023.it.

Il voto dovrà comunque essere espresso di persona al seggio di competenza nel giorno delle primarie. La modalità di voto online è riservata ai residenti o dimoranti all’estero e alle persone che per ragioni di salute o di lavoro siano impossibilitate a raggiungere fisicamente qualsiasi seggio. Tali categorie dovranno comunque essere in possesso della apposita preiscrizione i cui termini sono già scaduti nei giorni scorsi. Si vota, infine, tracciando sulla scheda elettorale un unico segno sul nome del candidato prescelto.