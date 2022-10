Emozione, entusiasmo e responsabilità: primo giorno in Parlamento degli eletti veronesi

Ha preso il via questa mattina, 13 ottobre, la 19sima legislatura italiana. I deputati ed i senatori eletti in Parlamento si sono seduti per la prima volta a Montecitorio o a Palazzo Madama e, dopo essersi registrati nei giorni scorsi, oggi sono stati ufficializzati. Il loro primo compito sarà quello di eleggere i nuovi presidenti di Camera e Senato. Entrambi saranno di centrodestra, la coalizione che ha vinto le elezioni e che ha una solida maggioranza parlamentare. E secondo quanto trapelato sugli accordi tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, il presidente del Senato sarà Ignazio La Russa (FdI) ed il presidente della Camera sarà Riccardo Molinari (Lega).

Segui qui la diretta della prima seduta del nuovo Parlamento curata da Today.it

Oggi è dunque il primo giorno per i nove veronesi eletti in Parlamento. Sono sei deputati e tre senatori, sette uomini e due donne. I deputati veronesi sono tutti di centrodestra e sono Lorenzo Fontana della Lega, Flavio Tosi di Forza Italia e Gianmarco Mazzi, Ciro Maschio, Marco Padovani e Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia. Due i senatori uomini in maggioranza: Paolo Tosato della Lega e Matteo Gelmetti di Fratelli d'Italia. Unica rappresentante scaligera del centrosinistra è la senatrice Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

«Sento una grande emozione per ciò che sto vivendo in questo momento, così come un grande senso di responsabilità, perché sono chiamata a rappresentare la comunità - ha commentato Floridia - Scelgo di stare dalla parte dell'ambiente e di impegnarmi per i diritti e la dignità di ogni persona. Saranno questi i fari che mi accompagneranno nel mio percorso al Senato».

Emozionata anche Maddalena Morgante, entusiasmata dall'inizio della legislatura e al tempo stesso consapevole della proprio responsabilità. «Continuerò ad essere a servizio della mia comunità e del mio territorio e ad impegnarmi al massimo a difendere la famiglia e i valori non negoziabili», ha dichiarato.

«Ricomincia l'avanti-indietro Verona-Roma-Verona. Con ancora più carica di prima. Ce la metteró tutta per l’Italia e per Verona», ha detto Ciro Maschio.

E primo giorno da deputato anche per Flavio Tosi: «Rappresenterò la comunità di Verona e della sua provincia e sarò al servizio dei cittadini italiani - ha fatto sapere Tosi - Una grande responsabilità, soprattutto in un momento così drammatico per famiglie e imprese. Cercheremo di dare il meglio, come nostro dovere».