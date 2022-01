"Dal ricatto al riscatto", il tema del lavoro affrontato da Sinistra Italiana

Ha come titolo "Prima il lavoro, dal ricatto al riscatto" ed è un'assemblea pubblica organizzata da Sinistra Italiana per venerdì prossimo, 21 gennaio, alle 20.30 nella Sala Tommasoli di Via Perini a Verona. L'incontro sarà introdotto da Mauro Tosi, membro del gruppo veneto di Sinistra Italiana che si occupa di politiche del lavoro. Interverranno poi il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia, lavoratori e lavoratrici precari e rappresentanti delle forze sindacali. A moderare la serata sarà Jessica Cugini.

Con questo evento Sinistra Italiana denuncia la persistenza di una realtà di crisi e di malessere, in cui a pagare non sono i più ricchi. Anzi, l'ultimo rapporto di Oxfam ha mostrato che i dieci uomini più facoltosi al mondo hanno raddoppiato i loro patrimoni, mentre molte famiglie italiane e veronesi sono scivolate verso la povertà. «Famiglie ricattate da lavori sempre più precari, insicuri e mal pagati - hanno spiegato gli esponenti di SI - Da anni, le politiche fiscali e del lavoro si fondano sulle medesime voci: precarietà, bassi salari, benefici fiscali da cui continuano a essere esclusi i redditi più bassi. Non possiamo avallare una ripresa economica che esclude strutturalmente le fasce più svantaggiate e che si regge sul continuo abbassamento del costo del lavoro. Una ripresa, il cui costo più alto lo pagano le lavoratrici e i lavoratori. Il Governo continua a regalare miliardi alle industrie e non chiede in cambio alcuna garanzia di occupazioni stabili e di qualità né politiche per la salvaguardia della salute ambientale. Non esistono politiche neutre né ci sono governi realmente tecnici. Esistono interessi e soggetti da tutelare. Per questo noi stiamo e staremo dalla parte di chi lavora».