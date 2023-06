Sindaco di Soave scherza: «Monteforte paese di morti di sonno». Ma è polemica

Anche un breve video dal contenuto ironico e scherzoso può guastare i rapporti tra due comuni vicini, soprattutto se il video circola su i social network in maniera indiscriminata. Ad essere ripreso è, tra gli altri, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, personaggio non nuovo ad uscite provocatorie e polemiche. Ma le parole incriminate non sono state pronunciate da lui, bensì dal sindaco di Soave Matteo Pressi, il quale ha definito Monteforte d'Alpone un paese di «morti di sonno».

Il video non dura neanche 30 secondi e non se ne comprende il contesto. È stato girato nei giorni scorsi con un telefonino in un'auto in cui viaggiavano un guidatore e tre passeggeri. Tra i passeggeri c'erano Sgarbi e Pressi, i quali hanno avuto un rapido scambio di battute. Sgarbi ha messo in relazione Soave e Monteforte, descrivendo Soave come paese dove amori selvaggi possono travolgere mentre Monteforte come il paese dove poi ci si può riposare. Ed è stato in quel momento che Pressi è intervenuto riferendosi a Monteforte come un paese di morti di sonno. Il tutto aggravato da due dettagli: il primo è che Pressi in quel momento stava anche indossando la fascia tricolore da sindaco e il secondo è che il primo cittadino di Soave ha anche aggiunto di volersi assumere la responsabilità delle sue parole.

La ripresa è stata poi inviata ad alcuni contatti privati, riuscendo però ad uscire da questa cerchia e diventando quasi pubblica, tanto che oggi il Comune di Monteforte sta approfondendo la questione per valutare se «perseguire eventuali responsabilità a tutela dei propri cittadini», come si legge sulla pagina Facebook, dove i contenuti del video in questione sono definiti «lesivi dell’immagine della comunità» di Monteforte.

Di montatura politica, invece, parla Matteo Pressi. Il sindaco di Soave ha spiegato che, nel video, lui e Sgarbi stavano scherzando «sulla storica "rivalità" tra Monteforte e Soave» ed ha ribadito che si trattava «di un video privato, inviato via Whatsapp proprio ad alcuni miei amici di Monteforte allo scopo di scherzarci sopra».

«Questo video poi è girato di cellulare in cellulare assumendo quasi una portata "pubblica" - ha aggiunto Pressi - Ovviamente, una cosa è ciò che si può dire in privato, scherzando con i propri amici, un’altra quello che si può dire in pubblico. È una differenza che conosco molto bene, tanto che la gag con Vittorio Sgarbi non è stata in alcun modo pubblicata sulle mie pagine, proprio perché fatta al solo scopo di scherzare con persone con le quali posso concedermi la confidenza dettata dall’amicizia. Purtroppo sì è fatto di tutto per dare ad una battuta fatta in privato il significato di una dichiarazione pubblica. Nessun problema nè con Monteforte, nè con il suo sindaco Roberto Costa. Tanta pena per chi, per provare a raccattare qualche voto, addomestica la realtà fino al punto da entrare nel privato delle persone».