Non solo il Capo dello Stato, per Zaia anche il presidente del Consiglio dovrebbe essere eletto direttamente dai cittadini

Dopo la polemica sulla ipotetica riforma in senso presidenzialista della Costituzione italiana che figura nel programma elettorale del centrodestra, una polemica innescata da un'intervista di Silvio Berlusconi che, a Verona, è stato poi difeso a spada tratta da Flavio Tosi, arriva quest'oggi la presa di posizione anche del governatore del Veneto.

In una lunga intervista rilasciata a Il Gazzettino, infatti, Luca Zaia afferma di essere anzitutto d'accordo con l'elezione diretta de presidente della Repubblica, non condividendo l'idea di quanti oggi sostengono che ciò implicherebbe una possibile svolta autoritaria nel paese. Subito dopo, inoltre, lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia ha aggiunto:

«Personalmente ritengo che i cittadini dovrebbero avere il diritto di decidere anche il presidente del Consiglio dei ministri. Quando si fanno i summit internazionali, per noi va il premier che però ha meno poteri rispetto agli altri rappresentanti europei. Io dico che anche questa figura dovrebbe essere eletta dal popolo».

Nel corso della medsima intervista lo stesso Zaia ha poi ribadito di non volersi candidare ad alcun ruolo nazionale, nemmeno per una poltrona in qualche ministero. Al contrario, il governatore del Veneto è poi tornato a ribadire l'importanza di un tema come quello dell'autonomia che, a suo avviso, dovrà essere dirimente per la presenza della Lega in un futuro governo: «Sull'autonomia il centrodestra c'è o non c'è. E se non c'è si dissolverà come la neve al sole, - ha concluso Zaia - il Veneto ha atteso a sufficienza».