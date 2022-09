Eletti tutti i presidenti delle circoscrizioni, Benini: «Ora riforma per rafforzarle»

Lunedì scorso, 12 settembre, si sono concluse le elezioni dei presidenti delle otto circoscrizioni di Verona. Sei saranno quelle guidate da presidenti di centrosinistra e due da presidenti di centrodestra.

I due presidenti di centrodestra sono entrambi di Fratelli d'Italia e sono Alberto Padovani in quarta circoscrizione e Raimondo Dilara in quinta. Dei sei presidenti di centrosinistra, quattro sono del Partito Democratico e sono Elisa Dalle Pezze in seconda circoscrizione, Riccardo Olivieri in terza, Rita Andriani in sesta circoscrizione e Carlo Pozzerle in settima. La prima circoscrizione sarà presieduta da Lorenzo Dilara di +Europa ma eletto nella lista Damiano Tommasi Sindaco. E infine Claudia Annechini del lista civica Traguardi sarà la presidente dell'ottava circoscrizione.

«Le circoscrizioni sono il primo anello amministrativo in contatto con i cittadini - ha commentato su Facebook l'assessore al decentramento Federico Benini - Questa amministrazione vuole rafforzare il ruolo delle circoscrizioni con una riforma che dia alle stesse più risorse e competenze. Buon lavoro quindi ai nuovi presidenti. Un buon lavoro anche a tutti i consiglieri di circoscrizione che gratuitamente si sono messi a disposizione per servire la loro comunità».

E soddisfatti anche Pietro Trincanato, Beatrice Verzè e Giacomo Cona, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario di Traguardi. «Alla base dei cinque anni di mandato ci saranno il dialogo costante e la condivisione dei percorsi e delle iniziative con la comunità, per mettere il cittadino al centro delle decisioni e migliorarne la qualità della vita attraverso una maggiore fruizione dei servizi e delle attività svolte sul territorio».