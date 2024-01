Nuova location per la presentazione del libro di Vannacci e Valdegamberi attacca gli attivisti: «Metodi mafiosi»

«La presentazione del libro di Roberto Vannacci "Mondo al Contrario" si terrà presso l’Auditorium Comunale di Tregnago, in via Frabbrica (ex-cementificio) sempre giovedì 11 gennaio, ore 20.30». Ad annunciarlo è uno dei promotori dell'incontro, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, dopo le polemiche sul tema nei giorni scorsi.

Inizialmente l'appuntamento doveva tenersi a Verona, presso l'Hotel San Marco, che per «motivi di sicurezza» ha poi negato la propria disponibilità. Una decisione che sarebbe arrivata dopo l'annuncio di un presidio di contestazione da parte di alcuni attivisti (Circolo Pink Lgbte Verona, Potere al popolo - Veneto, Rifondazione Comunista Verona, Laboratorio Autogestito Paratodos, Osservatorio Migranti Verona, Sat Pink e Infospazio 161). Fatto che ha portato alle considerazioni della consigliera comunale Patrizia Bisinella (Fare!) che ha parlato di «dittatura preventiva», mentre lo stesso Valdegamberi ha addirittura affermato che si tratterebbe di metodi «mafiosi»: «Non sono le minacce di associazioni che in nome della democrazia vogliono mettere i bavagli alla gente a fermare l’evento - ha detto . I metodi adottati di dissuasione sono gli stessi delle associazioni mafiose e chiedo che vengano denunciati e perseguiti. La democrazia si fonda sulla libera dialettica del pensiero e non sulle minacce».

Nelle scorse ore però gli stessi attivisti avevano ribadito che «"il mondo al contrario" ancora non esiste e democrazia significa proprio poter manifestare il proprio dissenso», mentre sul tema della censura preventiva avevano replicato che «di preventivo non c’è nulla, dato che i contenuti del libro e le posizioni del generale sono ben note. Di quale violenza scelgono dunque di parlare Valdegamberi, Bisinella e giornali? Di quali minacce? Vannacci sarebbe la vera vittima? E di chi, nello specifico?».



Le associazioni avevano già informato che il presidio sarebbe stato spostato una volta conosciuta la nuova location: una manifestazione di dissenso che è assolutamente lecita, così come è lecito che il generale Vannacci possa presentare il proprio libro.