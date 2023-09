Pontida, tra entusiasmo e segnali di dissenso. «Significativa presenza veronese»

In Europa con Marine Le Pen e con chi ci starà alle prossime elezioni ed in Italia con Giorgia Meloni in un Governo che durerà cinque anni. Dal pratone di Pontida, il leader della Lega Matteo Salvini ha tracciato queste linee per il futuro di un partito. Linee che forse non saranno condivise da tutti i leghisti, ma che non hanno smorzato l'entusiasmo dei militanti durante il grande ritrovo bergamasco.

«Pontida è sempre una grande festa per tutti i leghisti e per tutti coloro che lottano per la libertà», ha commentato il parlamentare veronese Paolo Tosato. E l'assessore regionale Elisa De Berti ha aggiunto: «Atmosferica resa magica dalle migliaia di militanti». Tra cui anche tanti militanti veronesi, come spiegato dal segretario provinciale della Lega scaligera Paolo Borchia: «La presenza veronese a Pontida quest’anno è stata una delle più significative del Veneto: 9 pullman, oltre 200 leghisti in auto e più di una trentina di giovani che hanno lavorato sin da sabato. Tanto entusiasmo da Verona, volti nuovi e molti giovani, segno tangibile della volontà di coinvolgere energie nuove nel partito».

Anche quest'anno, dunque, la festa di Pontida sembra essere riuscita. Anche se qualcuno potrebbe non essersi del tutto divertito. Luca Preziusi di PadovaOggi ha evidenziato il segnale di dissenso lanciato da tre assessori regionali del Veneto: Giampaolo Bottacin, Federico Caner e Roberto Marcato. I tre erano a Pontida ma non sono saliti sul palco insieme al presidente della Regione Luca Zaia perché non avrebbero gradito l'alleanza europea con la francese Le Pen.

«Tranne un paio di volte, sempre stato giù con la base - ha dichiarato Marcato - Attraversare il pratone e non riuscire a fare un passo perché ti fermano, ti abbracciano, ti chiedono una foto e ti urlano di non mollare mi ha regalato una grande emozione».