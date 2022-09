Ponte di Parona, Verona Domani spinge per la riapertura: «Il passaggio è ancora chiuso»

«Il ponte ferroviario che collega Parona con il Chievo, presenta un adiacente passaggio pedonale che è sempre stato utilizzato da decenni, dai pedoni e ciclisti in quanto considerato uno strategico punto di collegamento tra i territori della Seconda e Terza Circoscrizione. Il 16 settembre 2022, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria del ponte, ha interdetto il passaggio ciclo/pedonale, senza alcun preavviso per i cittadini. La notizia della chiusura ha colto di sorpresa l’Amministrazione Comunale, anche se era stata pre-allertata e gli uffici si sono subito attivati chiedendo la riapertura. Nonostante il susseguirsi di notizie, che davano per certa la riapertura dopo poche ore, il passaggio risulta ancora chiuso».

Il consigliere di Verona Domani per la seconda circoscrizione Giorgio Belardo ed il consigliere di Verona Domani per la terza circoscrizione Giuseppe Zanghi, insieme al consigliere comunale Paolo Rossi, hanno comunicato di essersi attivati per inserire nell'ordine del giorno dei rispettivi Consigli i termini per l’immediata riapertura del passaggio pedonale, chiedendo di provvedere alla stipula di un apposito accordo tra RFI e Comune di Verona per garantire il mantenimento del ponte pedonale a disposizione della cittadinanza.

La vicenda è nata a scorsa settimana, quando l'opera è stata sbarrata. Interpellato da L'Arena, l'assessore al Patrimonio Michele Bertucco aveva dichiarato che gli uffici comunali si erano immediatamente attivati per la riapertura, ricevendo un rapido riscontro da Rete Ferroviaria Italiana, con cui dovrebbe venire stipulato in breve tempo un accordo provvisorio in attesa della stipula del comodato d'uso. Attualmente infatti non risulta esserci alcun accordo per l'utilizzo collettivo del ponte, nonostante da anni sia a disposizione dei residenti.

«Sarà inoltre di fondamentale importanza - conclude Rossi - definire e programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte. Manutenzione che dovrà rimanere compito ed onere di RFI, in quanto il passaggio si trova all'interno dell'infrastruttura ferroviaria».