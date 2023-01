Pulizia dei corsi d'acqua al ponte di Avesa, Bozza: «In attesa della sua realizzazione promessa dal sindaco»

«I cittadini di Avesa hanno raccolto oltre duemila firme per sollecitare la precedente amministrazione comunale a realizzare il ponte in Via Camposanto che collegherebbe le due parti oggi isolate della frazione. Appelli caduti nel vuoto, mai stati raccolti». Inizia così la nota di Alberto Bozza, consigliere regionale e comunale per Forza Italia, sull'opera resa inagibile dall'alluvione del 2018.

«L’ultimo e l’unico atto che è stato approvato in Consiglio Comunale è stato un nostro Odg che chiedeva di inserire nel bilancio di previsione 2022-24 lo studio di fattibilità del progetto.

Dal 2018, sia in Consiglio comunale (Bozza e Tosi) che in Seconda Circoscrizione con i nostri Consiglieri Patrizia De Nardi e Massimiliano Barbagallo, abbiamo presentato atti ufficiali per chiedere la costruzione del ponte», ricorda l'esponente di Forza Italia, che poi torna sulle parole spese in campagna elettorale dalle varie fazioni: «In campagna elettorale il neo sindaco Tommasi aveva promesso la realizzazione del ponte stesso e ora attendiamo i fatti, mentreTosi aveva assicurato l’approvazione del progetto entro i primi 100 giorni in caso fosse diventato sindaco».

In attesa di sviluppi, è stato richiesto un intervento in zona: «Nel frattempo il nostro confronto con i cittadini di Avesa e della Seconda Circoscrizione continua tuttora a tal punto che anche nelle scorse settimane abbiamo chiesto un intervento di pulizia del letto del progno di Avesa e di altri tratti lungo i corsi d’acqua dei nostri quartieri (Quinzano e Ponte Crencano).

Infatti nelle scorse ore sono iniziati, proprio partendo dalla zona dove dovrebbe sorgere il tanto atteso ponte, i lavori di pulizia ad opera del Genio Civile, che ringraziamo, con lo sfalcio delle sterpaglie e la rimozione di diversi rifiuti abbandonati. Un intervento che proseguirà a nord e a sud e che non solo mette in sicurezza i quartieri interessati da possibili esondazioni in caso di forti e abbondanti piogge, ma che li toglie pure dal degrado e dalla sporcizia» .