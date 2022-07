Operazione della polizia contro baby gang a Verona, Polato: «Problema non solo di sicurezza, ma anche sociale»

Questa mattina, martedì 26 luglio, gli investigatori della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza applicativa di sedici misure cautelari nei confronti dei presunti membri di una baby gang che si sarebbe resa responsabile, anzitutto, di una rapina con aggressione a due fattorini nel settembre del 2020: «Voglio complimentarmi con il questore di Verona, Ivana Petricca, i suoi uomini e con tutte le forze di polizia per il loro importante lavoro», dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Polato, il quale poi continua: «Arrivare all’arresto di ben 16 ragazzi per reati contro la persona e contro il patrimonio è un notevole quanto drammatico risultato».

Lo stesso consigliere comunale di FdI Daniele Polato, negli anni passati peraltro già assessore alla Sicurezza a Verona, ha poi aggiunto: «È un grave problema non solo di sicurezza, ma anche sociale. Non è sufficiente la repressione, ma è necessario fare prevenzione. Cominciando magari dal controllo della frequenza scolastica, fino al sostegno della famiglia, dell’ambiente sociale e dello sport». Polato, in conclusione, aggiunge: «Tutte le istituzioni hanno il dovere di attivarsi nel modo più celere ed incisivo possiblie per il bene dei nostri ragazzi, che sono il nostro futuro».