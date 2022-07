«Spiaggia libera in Piazza Bra», la denuncia del consigliere comunale Daniele Polato

«La nuova Verona, il "cambiamento" si nota subito con l’amministrazione Tommasi. Nei giardini di piazza Bra presente da giorni ma non ancora inaugurata la nuova spiaggia in erba con vista Arena di Verona». Usa l'arma dell'ironia e del sarcasmo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a palazzo Barbieri, Daniele Polato, per criticare quella che ritiene essere una situazione poco accettabile.

«Decoro urbano - afferma in una nota polemica Daniele Polato - è anche rispetto dei complessi monumentali, non è accettabile quello che sta succedendo da giorni, ovvero camping a cielo aperto, area relax e ristoro nei giardini di Piazza Bra». Lo stesso Polato, che ha immortalato la situazione scattando alcune fotografie, quindi si chiede retoricamente: «È forse questo l’anticipo dell’accordo che il sindaco Tommasi sta scrivendo con il sovrintendente Tiné? Oppure si sta spingendo per una politica turistica ambientale liberista dove tutto è concesso a prescindere dal rispetto del Regolamento di Polizia Urbana?».

Infine, la conclusione altrettanto polemica e sarcastica: «Presto vedremo noleggio di sdraio ed ombrelloni e il mitico venditore di "Coccobello"? Sindaco Tommasi manca solo la "rete" per il Beach Volley!», conclude il consigliere di FdI Daniele Polato.