Polato esce dalla giunta di Verona. «Grazie a tutti. Verona nel cuore»

«Grazie a tutti, con Verona nel cuore». Con queste poche parole Daniele Polato ha annunciato via Facebook di aver lasciato il suo posto di assessore comunale. L'incarico non era, infatti, compatibile con il ruolo di consigliere regionale a cui Polato non ha voluto rinunciare.

Si avvicina così sempre di più per il sindaco di Verona Federico Sboarina il compito di rinnovare la sua giunta, trovando un sostituto per un assessorato importante come quello ricoperto finora da Polato. Restano poi ancora vacanti delle poltrone molto ambite a livello politico, come quella di presidente di Agsm, la più grande azienda controllata dal Comune di Verona. E viene facile pensare che siano proprio legati al rimpasto e alle nuove nomine in arrivo tutti gli spostamenti avvenuti tra le forze politiche di maggioranza.