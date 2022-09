Plateatici, piace la via del dialogo presa dal Comune. Ma sulle scelte «serve equilibrio»

Si è tenuto venerdì scorso, 2 settembre, il primo confronto voluto dal Comune di Verona per riorganizzare Ztl e plateatici nel centro storico. Portatori di interesse, associazioni di categoria, assessori e alcuni consiglieri di minoranza si sono seduti attorno a un tavolo per discutere sulle soluzioni migliori per riordinare il cuore del capoluogo. E se una parte di opposizione è soddisfatta per il metodo adottato dalla nuova amministrazione comunale, un'altra parte chiede maggiore autorevolezza nel confronto con la Soprintendenza.

Il soprintendente di Verona Vincenzo Tinè, infatti, venerdì era assente. Un'assenza giustificata dal fatto che la riunione di venerdì può essere definita ancora preliminare e che un vero faccia a faccia tra Comune e Soprintendenza ci potrà essere solo quando l'amministrazione avrà una serie di proposte concrete in mano.

Intanto però Tinè si è fatto sentire, valutando negativamente l'idea di prolungare oltre il mese di settembre le deroghe al regolamento sui plateatici in favore degli esercenti. Ma l'ex assessore al commercio Nicolò Zavarise, oggi consigliere di minoranza della Lega, non è d'accordo: «Pochi posti auto o il riordino di una città antica non possono valere il prezzo della sopravvivenza di tante attività commerciali e di migliaia di posti di lavoro. I plateatici hanno rappresentato e sono tutt'ora un aiuto concreto per le attività commerciali in un momento che è economicamente drammatico, con il caro bollette che rischia di far saltare i bilanci di tanti bar e ristoranti facendo chiudere chi è riuscito faticosamente a rimettersi in piedi e superare la pandemia. E se parliamo di vivibilità della città antica, e quindi anche di sicurezza urbana, questa è aumentata proprio grazie all'estensione dei plateatici che in alcune zone del centro storico sono stati anche una risposta concreta al degrado».

Ma sui plateatici Tinè è anche in attesa di nuove indicazioni dal Governo Draghi e proprio a livelli nazionale si sono mossi i consiglieri di minoranza Flavio Tosi, Patrizia Bisinella e Alberto Bozza. I tre consiglieri si sono attivati con i parlamentari di Forza Italia per proporre una misura immediata di sostegno agli esercenti in linea con quanto fatto dal partito sulle proroghe ai plateatici allargati.

Nel frattempo, Tosi, Bozza e Bisinella hanno comunque accolto positivamente il metodo della concertazione e del dialogo anche con le minoranze voluto dall'assessore al commercio di Verona Italo Sandrini. «La strada del dialogo è sempre la benvenuta - hanno commentato - Poi chiaramente serve muoversi nella direzione giusta: bene il riordino complessivo dei plateatici e dei flussi in Ztl, ma una cosa deve essere chiara: non si vadano a colpire le attività economiche, non ci siano intenti penalizzanti. Commercianti ed esercenti già stanno pagando di tasca loro la più grave crisi energetica degli ultimi decenni, con bollette alle stelle e aumento vertiginoso dei costi. E l’autunno e l’inverno si preannunciano durissimi. Verona, per di più, è città a vocazione turistica e commerciale, e le attività economiche e ristorative sono un pilastro dell’offerta, ma anche il volano per rendere viva la città. Occorre dunque equilibrio».